Mercado Cruceros cierra con éxito la primera edición del Holland Experience

Mercado Cruceros, operadora mayorista líder en la comercialización de cruceros en México, cerró con éxito la primera edición del Holland Experience, un programa diseñado para fortalecer el conocimiento y las habilidades de los agentes de viajes a través de una experiencia directa a bordo.

Un selecto grupo de asesores de distintas regiones del país participó en esta travesía organizada en alianza con Holland America Line, donde pudieron conocer el producto de primera mano y adquirir herramientas estratégicas para optimizar sus procesos de venta consultiva, combinando aprendizaje y disfrute en un entorno único.

Durante el recorrido, los participantes exploraron la ruta que conecta San Diego (California) con Ensenada (México). En coordinación con las oficinas de Promoción Turística de ambos destinos, recibieron información clave sobre atractivos turísticos y novedades de cada ciudad, con el objetivo de incentivar la venta de estos destinos junto con la oferta marítima.

Asimismo, la experiencia contó con el respaldo de ASSIST CARD, quien brindó asesoría en protección integral para viajeros; CBX (Cross Border Xpress), facilitando el cruce aeroportuario entre Tijuana y San Diego; y Vino Sobre Ruedas, que ofreció una cata guiada con vinos representativos de la región de Baja California, fortaleciendo la integración y el conocimiento cultural entre los participantes.

Mercado Cruceros impulsa ventas con experiencias a bordo

“El objetivo del Holland Experience fue claro: que nuestros agentes conozcan y vivan el producto para transmitirlo con mayor convicción y profesionalismo a sus clientes. Apostamos por la capacitación práctica porque sabemos que una experiencia real transforma la manera de vender,” señaló Sabrina Nogueira, Directora General de Mercado Cruceros.

El programa reafirma el compromiso de Mercado Cruceros con la profesionalización del sector turístico en México, impulsando la formación continua, el acompañamiento cercano y la consolidación de relaciones estratégicas con sus agencias asociadas.

La exitosa primera edición del Holland Experience sienta las bases para futuras experiencias vivenciales, que serán anunciadas en los próximos meses.