Inter Cruises y Celebrity X Cruises celebran la graduación de 30 agentes de viajes

Inter Cruises, en colaboración con Celebrity X Cruises, celebró este jueves la graduación de 30 agentes de viajes, quienes concluyeron con éxito los módulos de formación de la naviera, con el objetivo de ofrecer nuevas propuestas y experiencias a los clientes de cara al 2026.

El evento contó con la presencia de Claudia González, directora general de Inter Cruises Operadora de Viajes; Humberto Avelar, gerente general de la operadora; así como de Xavier González, LATAM Field Sales Manager de Celebrity X Cruises, y Luis Calderón, ejecutivo de Ventas de la misma compañía.

Durante la celebración, Xavier González realizó un repaso de los contenidos vistos en los cursos, en los cuales los asesores conocieron los distintos tipos de navíos que maneja la naviera, entre los que destacan Celebrity Millennium (clase Millennium), Celebrity Silhouette (clase Solstice) y Celebrity Beyond (clase Edge).

“Se realizaron diferentes talleres para abordar los puntos clave de la marca Celebrity. La idea era convertirlos en Celebrity Experts para que puedan vender el producto con mayor conocimiento. Además, recibirán beneficios como invitaciones a conocer las embarcaciones más nuevas, prioridad en promociones y acceso anticipado a novedades”, comentó Claudia González para INVERTOUR.

A lo largo de tres sesiones, los consultores exploraron el programa, las tarifas, los tipos de barcos según su clase y las principales novedades de Celebrity. “El trabajo comenzó en mayo y hoy culmina con broche de oro en noviembre. Así, en 2026 estarán preparados para comunicar mejor con sus clientes”, agregó González.

Asimismo, destacó que estas capacitaciones impulsarán las ventas de la naviera: “Esperamos un cierre de año con ventas más enfocadas al pasajero. Creemos que habrá un alza en los números con Celebrity, gracias a estos entrenamientos que fortalecen a los agentes, quienes se preparan constantemente para ofrecer productos nuevos”, dijo.

Mélanie Belin, Javier Linares y Patty Torres Nicole Pradines, Patty Torres, Mélanie Belin y Corine Laussu Eder Hernández y Salvador Ten Graciela Abud y Rodolfo Curiel María Elene Chávez y Diana Soriano Mélanie Belin, Dana Roldán, Camila Escobar y Patty Torres Mélanie Belin, Roberto Trauwits y Patty Torres Luis Huerta, Mélanie Belin, Patty Torres, Nicole Laussu, Crystal Miao, Corine Laussu, Stephane Langevin, Mónica Villaseñor y Lorena Calvet Patty Torres, Mélanie Belin, Mónica Villaseñor y Lorena Calvet

Celebrity X Cruises debuta en los ríos

Durante el evento también se presentó la nueva línea de cruceros de río “Celebrity X Cruises River”, una propuesta dirigida a viajeros que buscan explorar sitios en aguas más tranquilas.

“Con los agentes abordamos la parte nueva de Celebrity, que son los barcos de río. También tenemos el Celebrity Flora, que realiza un recorrido por Ecuador con un estilo elegante, como un yate privado. La marca está entrando en un nicho que nadie más tiene: navíos tradicionales con un enfoque más fresco y sin perder la esencia de navegar”, destacó González.

Finalmente, la directora de Inter Cruises adelantó que el próximo año traerá importantes sorpresas para los viajeros.

“Hay muchas novedades: nuevos recorridos, embarcaciones que se presentarán en 2028 y la apertura de nuevos destinos y cuotas. Sin duda, se avecina un periodo de crecimiento interesante para la marca”, concluyó.