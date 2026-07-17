No te pierdas el Festival de las Mariposas en Kansas City

Este verano Powell Gardens, el icónico jardín botánico de Kansas City, celebra tres décadas de su aclamado Festival de las Mariposas, consolidándose como la escapada interactiva y familiar más importante de la región. Descúbrela y vívela hasta el 2 de agosto.

Lo que comenzó como una pequeña exhibición estacional se ha consolidado como una de las atracciones familiares más divertidas e interesantes del estado, atrayendo a miles de visitantes grandes y chicos.

Atracciones del 30º aniversario

El festival ofrecerá una variedad de exhibiciones y eventos fuera de serie que no puedes perderte:

El invernadero tropical: Un espacio inmersivo donde cientos de mariposas de Centroamérica, Asia y África revolotean de manera libre entre exuberantes flores exóticas.

La cámara de emergencia: Una vitrina interactiva para presenciar en tiempo real el fascinante momento en que las mariposas salen de sus crisálidas.

El nuevo laboratorio de plantas e insectos: Una de las grandes novedades de este año, que ofrece una mirada científica al ciclo de vida de los insectos utilizando microscopios y pantallas educativas.

El pastel de cumpleaños floral: Imponente y artística estructura botánica en forma de tarta conmemorativa ubicada en el Gran Salón del jardín.

La Butterfly Bash: Es la fiesta que se llevará a cabo el sábado 25 de julio de 2026 con una gran gala nocturna que contará con fuegos artificiales, espectáculos de danza aérea, música, degustación de cupcakes de aniversario.

Las entradas VIP brindarán acceso a paseos en globos aerostáticos, cena, cóctel especial de mariposas y una mágica liberación de mariposas.

Sólo para pequeños

Como ya lo habíamos mencionado, ofrece actividades para todas las edades y los chiquitines pueden disfrutar de instalaciones interactivas como el área de juegos para polinizadores, el espacio de aventuras Fortopia con elementos musicales en la naturaleza, la exhibición Dragones y Bestias Fantásticas, y la refrescante e interactiva Estación de Salpicaduras y Vuelo.

La agenda infantil se enriquece con los sábados de cuenta cuentos los días 18 y 25 de julio y el 1 de agosto, donde narradores locales dan vida a fantásticas leyendas. Para cerrar con broche de oro, pueden deleitarse con helados artesanales de sabor botánico y adquirir souvenirs exclusivos inspirados en la naturaleza en la tienda del jardín.

Coordenadas del evento

Planificar la visita a este paraíso de mariposas es muy sencillo:

Fechas y horarios: Disfrútalo hasta el domingo 2 de agosto de 2026. Abre de martes a domingo de 9:00 a 17:00 horas, a excepción del día 25, que será la magna celebración e iniciará a las 19:30 horas.

Ubicación: Se localiza en Powell Gardens, el emblemático jardín botánico de Kansas City, situado en la pintoresca zona de Kingsville, Misuri.

Entradas: El boleto general incluye el acceso a los invernaderos de mariposas exóticas, las galerías temáticas y la pradera.