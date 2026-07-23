Sube a tu Nimbus 2000 para celebrar 25 años de Harry Potter

¿Quién dijo que la magia solo ocurre en las salas de cine? Empaca las túnicas y afila las varitas para celebrar los 25 años de «Harry Potter y la piedra filosofal». Este primero de septiembre se conmemora el regreso de los estudiantes a Hogwarts, que mágicamente se ha transformado al paso de los años, y este 2026 será aún más especial por la celebración del aniversario 25 del estreno cinematográfico de la saga, sumada a la emociones generadas por la nueva serie original de HBO, que se estrenará próximamente

Épico regreso a clases

Esta coyuntura ha transformado el tradicional viaje de inicio de curso en un circuito internacional de experiencias inmersivas que promete abarrotar cines, ciudades y hasta parques temáticos. Si eres fan, aquí tienes la hoja de ruta para vivir el evento más mágico del año en diversas partes del mundo. ¿Estás listo para ingresar al andén 9 y 3/4 y disfrutar de épicas aventuras?

Mapa de aventuras por ciudades

Las grandes metrópolis del mundo han diseñado itinerarios especiales para los fanáticos del universo mágico:

Londres : HBO Max tomará la ciudad el primero de septiembre con un evento inmersivo lleno de sorpresas. Además, el Studio Tour London en Warner Bros. emitirá avisos especiales cada 30 minutos desde el andén 9 y 3/4, exhibirá la tecnología detrás del animatrónico de Hagrid, regalará billetes de tren en los pases de verano y pondrá a prueba los conocimientos de los asistentes con un cuestionario digital en el Butterbeer Café.

: HBO Max tomará la ciudad el primero de septiembre con un evento inmersivo lleno de sorpresas. Además, el Studio Tour London en Warner Bros. emitirá avisos especiales cada 30 minutos desde el andén 9 y 3/4, exhibirá la tecnología detrás del animatrónico de Hagrid, regalará billetes de tren en los pases de verano y pondrá a prueba los conocimientos de los asistentes con un cuestionario digital en el Butterbeer Café. París : Los impresionantes Jardines de la Orangerie en el Palacio de Versalles se convertirán en una escuela de magia al aire libre con una clase magistral de varitas guiada por el coreógrafo cinematográfico Paul Harris.

: Los impresionantes Jardines de la Orangerie en el Palacio de Versalles se convertirán en una escuela de magia al aire libre con una clase magistral de varitas guiada por el coreógrafo cinematográfico Paul Harris. Venecia : La emblemática ciudad de los canales albergará una proyección conmemorativa exclusiva dentro del marco de las celebraciones oficiales.

: La emblemática ciudad de los canales albergará una proyección conmemorativa exclusiva dentro del marco de las celebraciones oficiales. China : Tendrá la célebre instalación interactiva Mensajero de la Lechuza, acompañada de actividades temáticas para todas las edades.

: Tendrá la célebre instalación interactiva Mensajero de la Lechuza, acompañada de actividades temáticas para todas las edades. Nueva York y Chicago : Sus famosas tiendas de varios pisos organizarán el conteo oficial a las 11:00 de la mañana, servirán repostería de edición limitada en sus mostradores de cerveza de mantequilla y venderán la esperada colección de ropa de temporada.

: Sus famosas tiendas de varios pisos organizarán el conteo oficial a las 11:00 de la mañana, servirán repostería de edición limitada en sus mostradores de cerveza de mantequilla y venderán la esperada colección de ropa de temporada. Cines del mundo: Del 27 de agosto al 3 de septiembre se proyectará la saga completa en la gran pantalla. Destacará «Harry Potter y la piedra filosofal» porque incluirá 12 minutos de contenido exclusivo. Los boletos estarán a la venta desde el 31 de julio.

Dirige tu escoba encantada a los parques de atracciones

La diversión en los parques temáticos de Universal alcanzará su punto máximo durante todo el mes de agosto: