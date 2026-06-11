Arte, juegos acuáticos y entrada gratis: así es la nueva expansión de Crystal Bridges en Arkansas

15 años después de su inauguración, el Museo de Arte Americano Crystal Bridges abrió su expansión con 10 mil 590 m2 de galerías, estudios, una nueva cafetería, espacios comunitarios para eventos y juegos acuáticos para toda la familia que aumentan en un 50 % su superficie física en Bentonville, Arkansas, por cierto, la entrada es gratis.

¿Sabías que el museo se llama Crystal Bridges en honor a una formación rocosa natural en el lugar? Así es, se trata de un puente de cuarcita que cruza un pequeño arroyo. Los edificios originales presentan espectaculares puentes sobre estanques y manantiales; de ahí deriva su nombre.

Abrió sus puertas inicialmente en noviembre de 2011. Alice Walton, hija del fundador de Walmart, Sam Walton, concibió un museo de talla mundial en su ciudad natal de Bentonville para hacer que el arte estadounidense fuera accesible a todos.

En los últimos 15 años, Crystal Bridges ha dejado de ser un tesoro regional inesperado para convertirse en una institución reconocida mundialmente. Su colección permanente abarca cinco siglos de arte estadounidense, mostrando obras maestras desde la era colonial hasta piezas contemporáneas de vanguardia.

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Novedades

La estructura forma un circuito completo en forma de ocho, siguiendo un sendero desviado de un arroyo en el corazón del paisaje natural boscoso, que incluye:

Tres galerías: la nueva Galería de Arte Americano Contemporáneo, que cuenta con tragaluces e iluminación con marcos de madera; la Galería de Exposiciones Temporales del Norte, que tiene un tragaluz único orientado al norte; y la Galería Glass Bridge, con una cafetería y está diseñada para exhibir objetos que no son sensibles a la luz y brindan amplias vistas del paisaje circundante.

Un nuevo centro de aprendizaje creativo que alberga espacios educativos, áreas de creación, estudios de artistas en residencia, un estudio de arte digital y un estudio de cerámica.

Zona de juegos acuáticos para familia.

Centro de estudio de almacenamiento visible, un espacio con paredes de cristal donde los visitantes pueden contemplar más de 1200 obras que no se exhiben actualmente, incluyendo pinturas enmarcadas, esculturas y artes decorativas, con pantallas táctiles que proporcionan información de curaduría.

Sky Bridge, de uso peatonal que conecta el edificio original de Safdie con la nueva ala, pasando sobre una pradera de flores silvestres. Cada atardecer, el puente de cristal se convierte en un lienzo para una proyección de luz de 10 minutos que celebra los movimientos artísticos estadounidenses.

Exhibirá por primera vez 200 piezas de arte que se unen a las ya instaladas para crear una colección permanente de 600 piezas. Entre las que destacan un retrato de John Singleton Copley de 1788, una escultura de Eva Hesse de 1968 y una pintura de gran formato de Julie Mehretu de 2024.

Exposición inaugural, “Voces de América: Narrativas Contemporáneas”, que presenta 75 obras de artistas estadounidenses vivos. Muchas de las obras son piezas de encargos recientes. Abierta hasta el 7 de septiembre.

Bosque Artístico, una nueva zona de juegos interactiva para niños, con estructuras para trepar con forma de pinceles gigantes e instrumentos musicales.

Sendero Crystal Bridge, que conecta al museo con el centro de Bentonville. Permite el acceso en bicicleta.

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No lo olvides

Abre de sábados a domingos en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

El acceso es gratuito y no es necesario realizar ningún tipo de reservación para ingresar.