Las Vegas impulsa el turismo con espectáculos y grandes conciertos por el Día de los Caídos

Este mes de mayo no solo se celebra el Día de las Madres; también se conmemora el Día de los Caídos (Memorial Day), una de las fechas más significativas en Estados Unidos. En este contexto, Las Vegas se prepara para recibir a cientos de turistas que buscan rendir homenaje mientras disfrutan de un fin de semana lleno de actividades.

Con una oferta vibrante de entretenimiento, programación dinámica y experiencias para todos los gustos, la capital mundial del entretenimiento despliega un abanico de opciones que van desde música en vivo hasta exclusivos eventos nocturnos. Por ello, en INVERTOUR te presentamos algunas de las propuestas imperdibles para el fin de semana.

Eventos de fin de semana

El Clique Bar & Lounge, ubicado en The Cosmopolitan of Las Vegas, presentará “In the Mix” el viernes 22 y sábado 23 de mayo, de 21:00 a 02:00 horas, con una selección rotativa de DJs en vivo. Para el domingo 24, el recinto ofrecerá “Cocktails & Covers” a partir de las 21:00 horas, donde los asistentes podrán disfrutar de coctelería de autor y música acústica en directo.

Por su parte, el espectáculo Blue Man Group, que se presenta en el Hotel y Casino Luxor, añadirá funciones especiales a las 14:00 horas el sábado 23 y domingo 24 de mayo con motivo del fin de semana festivo.

En el Rouge Room del Red Rock Casino Resort & Spa habrá presentaciones en vivo de Alan Nieves el viernes 22 de mayo, Mayer Hawthorne el sábado 23 y Rudimental el domingo 24, con apertura de puertas a las 19:00 horas cada día. Las celebraciones continuarán el lunes 25 de mayo con “Rouge: La Plage”, una edición especial con temática del oeste junto a la piscina, que incluirá una sesión de house y techno a cargo de Blake Horstmann, de 11:00 a 18:00 horas.

Oferta de ocio nocturno

El Liquid Pool Lounge, en ARIA Resort & Casino, contará con DJ Shr3d el jueves 21 de mayo; DJ Que el viernes 22; Kid Conrad el sábado 23; DJ CLA el domingo 24; y Eric Remy el lunes 25.

Asimismo, la discoteca JEWEL, también en ARIA Resort & Casino, presentará a D-Miles el viernes 22 de mayo y a Yo Yolie el sábado 23.

En tanto, la discoteca Marquee, dentro de The Cosmopolitan of Las Vegas, tendrá a Mustard el viernes 22 de mayo, además de su tradicional “Marquee Mondays” el lunes 25.

Entretenimiento

La agenda musical incluye la presentación de BTS en el Allegiant Stadium, con conciertos programados del sábado 23 al domingo 24 de mayo, así como del miércoles 27 al jueves 28.

Por su parte, Blake Shelton continuará con su residencia “Live in Las Vegas” en The Colosseum del Caesars Palace el jueves 21 y domingo 24 de mayo.

Finalmente, los comediantes Nikki Glaser y David Spade ofrecerán presentaciones en el mismo recinto el viernes 22 y sábado 23 de mayo.

En conjunto, Las Vegas reafirma su posición como uno de los destinos predilectos para celebrar fechas clave como el Día de los Caídos, combinando entretenimiento de primer nivel con una agenda diversa que se adapta a todo tipo de viajero.