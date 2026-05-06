Los 4 puntos cardinales de Francia

Francia es un mosaico de experiencias que va mucho más allá de las luces de París, invitando a los viajeros a perderse en sus regiones más auténticas. Explore cómo la diversidad francesa permite diseñar rutas personalizadas.

¿No sabes por dónde empezar? En INVERTOUR, te vamos a facilitar la tarea, saca tu brújula y decide si vas al sur, norte, centro u oeste. Cada región tiene diferentes encantos que ofrecer

El Sur en Languedoc-Rosellón: La región es como un libro de historia viviente, donde podrás pasear por uno de los anfiteatros romanos mejor conservados del mundo en Nimes y adentrarte en iconos medievales. Con más de 40 playas, es más económica que la Costa Azul, ideal para relajarse. Lejos de ser un simple destino turístico, muestra su genuina cultura.

Explora la ciudad medieval de cuento de hadas de Carcassonne, que alberga Cité de Carcassonne una espectacular fortaleza, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; cruza el antiguo acueducto romano Pont du Gard, obra maestra de la ingeniería antigua; visita el bien conservado Anfiteatro de Nîmes; disfruta de largos días soleados en la ciudad costera de Collioure, con su luz especial que inspiró a Matisse y Picasso. Goza del sol en playas de l’Espiguette en Le Grau-du-Roi o la Franqui en Leucate. Descubre la vibrante Montpellier con tranvías diseñados por Christian Lacroix.

Encanto central en Dordogne: Podríamos decir, que se trata de una de las cunas de la prehistoria que te llevará a un viaje al pasado. Será fácil que descubras algunos de los pueblos más bellos de Francia, como Domme y Monpazier. Un paraíso gastronómico, es la tierra del confit de pato y el foie gras, pero también ofrece trufas, nueces y vinos selectos.

Contemple las impresionantes pinturas rupestres prehistóricas de Lascaux IV, con más de 17,000 años de antigüedad. Explora ciudades medievales fortificadas perfectamente conservadas como Domme, situada en lo alto de un acantilado vertiginoso sobre el río Dordogne y Monpazier, famosa por su diseño del siglo XIII. Pasea por los magníficos jardines esculpidos de Eyrignac; visita castillos románticos como el Château des Milandes. Disfruta de paseos en canoa a través del río Dordogne con castillos a la ladera como Beynac y Castelnaud.

El prestigioso oeste con Aquitania: Ofrece una profunda inmersión en el mundo del vino gracias a Burdeos, con obras maestras de la arquitectura neoclásica del siglo XVIII, alberga numerosos castillos cercanos como Médoc o Saint-Émilion. Te sorprenderá por sus contrastes, ya que un día puedes ir de compras por los grandes bulevares de Burdeos, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y al siguiente contemplar a los surfistas en las espectaculares playas de la Costa Vasca de Biarritz.

Adéntrate en Duna de Pilat, considerada la más alta de Europa, con vistas espectaculares a la bahía de Arcachón. Goza de Biarritz, el glamuroso balneario en la costa vasca, famoso por el surf y su singular fusión de cultura francesa y española. Camina por la Rue Sainte-Catherine, la calle peatonal más larga de Europa en el centro de Burdeo.

Al norte está la impresionante Normandía: Con una belleza artística y natural, que no sólo inspiraron a los pintores impresionistas, sino que continúan cautivando a todos los visitantes. Los jardines de Monet en Giverny ofrecen la oportunidad de sumergirse, literalmente, en una de sus obras maestras. La comida aquí es memorable, con mariscos frescos en Honfleur, el exquisito queso Camembert y la refrescante sidra local, que reflejan un perfil de sabor regional único.

Disfruta de los espectaculares acantilados de tiza blanca y arcos naturales de Étretat, que inspiraron a muchos impresionistas y el puerto de Honfleur. No dejes de visitar la catedral gótica de Rouen y la ciudad reconstruida de Le Havre, tras la guerra, ambas son Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Déjate cautivar por Mont Saint-Michel, una mágica abadía insular rodeada de extensas marismas, a menudo llamada la “Maravilla del Oeste”.