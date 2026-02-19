Celebra el arte de la fibra en Cornualles

Apuesta por el turismo regenerativo en The Kernow Yarn & Fibre Festival en Cornualles, donde podrás conocer un poco de la artesanía sostenible del Reino Unido. Imperdible una visita al Eden Project y al Castillo de Tintagel.

Así es, si eres una experta tejedora o eres una principiante, seguro te interesará esta oportunidad para conocer más sobre estambres teñidos a mano, fibras sostenibles y hasta productos tejidos por artesanos a pequeña escala en The Kernow Yarn & Fibre Festival 2026, que se celebrará el 22 de febrero en Cornualles.

No se trata de una feria industrial, más bien es un vibrante evento de un día que celebra el mundo de la artesanía de la hilatura, que apoya a los artesanos locales y promete reunir a los mejores fabricantes de texturas de hilos, fibras y artesanías textiles en el Reino Unido.

Apto para quienes gustan hacer de todo tipo de tejidos. Se alinea perfectamente con las tendencias actuales de realizar viajes sostenibles, en temporadas medias que apoyan al comercio local y que al mismo tiempo permiten conocer un poco más de la cultura de los lugares.

Historias entretejidas

En los más de 80 stands encontrarás vendedores especializados en:

Hilos teñidos indie: De edición limitada. Podrás comprar madejas saturadas pintadas a mano por estudios como Blue Fern Yarns, que crea hilos lujosos y sostenibles.

Fibras sustentables: que incluyen, hilos de algodón, merino, alpacas y lanas raras como las de Norfolk Horn (una de las razas indígenas más antiguas de Gran Bretaña) o fibras teñidas con plantas.

Herramientas elaboradas a mano: entre las que destacan botones de madera, ganchos y bolsos para guardar tus proyectos de tejido como los de Butternut Handmade UK.

Progresa en tus habilidades

Lo mejor, habrá talleres especializados, en la sala Antony, limitados a ocho personas por grupo para asegurar que tendrás atención personalizada. Imagínate una experta que enseñará el hilado con husos, para convertir la fibra en hilo. Otra mostrará cómo una sencilla pieza de crochet se puede transformar en un colgante de pared. El macramé también tendrá su propia sesión para elaborar accesorios. Por supuesto, no podría faltar el amigurumi crochet, que mostrará cómo dominar las técnicas esenciales para crear adorables criaturas.

El peculiar festival tendrá lugar en The Pavilion Centre at the Royal Cornwall Showground, el 22 de febrero iniciará a las 10:00 A.M.

Conoce Cornualles

Visitar este destino en febrero, es ideal para tomar maravillosas postales, pues las condiciones climáticas permiten fotografiar la hora dorada a lo largo de la costa.

Realiza una travesía en barco por el Monte de San Miguel y camina por la calzada adoquinada mientras la marea está baja. En el Castillo de Tintagel, encontrarás ruinas del siglo XIII en acantilados. Para explorar, hay varias opciones, como ir a la Merlin´s Cave, que atraviesa por debajo la isla de Tintagel, o a The Lost Gardens of Heligan, no te pierdas la zona de la Jungla.

Una selva bajo cristal

Mención aparte merece el Eden Project, en St. Austell, un bioma del trópico, el invernadero más grande del mundo, diseñado para convertirse en el lugar más cálido de la zona para disfrutar de una selva bajo estructuras geodésicas de cristal en pleno invierno. Podrás explorar entornos que se encuentran en islas oceánicas, África occidental, Sudamérica tropical y el sudeste asiático. Así es, experimentarás vidas y aromas de esos sitios lejanos en el mundo. Alberga más de 2000 especies de plantas tropicales.