Casona Roma Norte de Hamak Hotels celebra una Llave Michelin
Casona Roma Norte de Hamak Hotels develó una placa por obtener una Llave Michelin este 2025. Con este reconocimiento suman 4 propiedades distinguidas del grupo.
Una Llave Michelin es un sistema de clasificación del MICHELIN Guide que distingue a los hoteles más excepcionales del mundo. Es el equivalente a la Estrella Michelin para restaurantes y evalúa la vivencia completa que ofrece un hotel, incluyendo el carácter, el servicio, el diseño y la autenticidad, más allá del simple alojamiento.
Nicolás Domínguez, Director de Operaciones en Hamak Hotels, visiblemente emocionado, previo a la develación de placa comentó: “Significan la excelencia que tiene cada propiedad, pero esto es trabajo de un equipo, en este caso un AAA, los directores, que llevan con empatía y liderazgo su trabajo”, dijo.
Asimismo, destacó el esfuerzo y dedicación de todos los que hacen posible la magia de Casona Roma Norte, que al paso de los años vive por las historias que se cuentan, la experiencia de cada involucrado con el espacio.
La placa Michelin 2025 fue develada por el General Manager del hotel, Nessi Behar y Angélica Flores, directora general. Los invitados disfrutaron de un cóctel para celebrar este logro, entre ellos el propietario de Hamak Hotels, Alberto Remirez, familia y amigos.
Casona Roma Norte
Considerado un lugar de encuentro y fuente de placer tanto para viajeros como para locales, es un epicentro culinario para días y noches. Cuenta con 32 habitaciones, con diseño minimalista. Permite el acceso a mascotas.
La gastronomía es una de sus fortalezas con estos espacios:
- Suchi: Una fusión de la cocina japonesa y sinaloense creada por el chef Aquiles Chávez, innovador, que combina lo mejor de ambas tradiciones.
- Akamba: Una galería de licores mexicanos que celebra la rica tradición destiladora del país, con una amplia selección para degustar y disfrutar.
- La Macaria: Une la tradición del té japonés con la repostería mexicana, creando algo único en un ambiente acogedor.
Casona Roma Norte se ubica en Durango 280, en la Ciudad de México y pertenece a la lujosa colección de hoteles de la Cadena Hamak, grupo mexicano que se especializa en el desarrollo y operación de lugares boutique y de lujo, con un enfoque en ofrecer experiencias auténticas que conectan a los huéspedes con la naturaleza, la cultura y la gastronomía.