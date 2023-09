Canaero otorga Presea Tony Gutiérrez a Rosa María González de Air Canada

Comparte este contenido

Diana Olivares, presidenta de Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), ha otorgado la Presea Tony Gutiérrez a Rosa María González del área de Finanzas de Air Canada México. Esto en reconocimiento a sus 30 años de carrera en la industria aeronáutica. Esta distinción es un tributo a las mujeres que han dejado una huella significativa en este sector históricamente dominado por hombres, sirviendo como una inspiración para las nuevas generaciones.

Mujeres de la industria aeronáutica

Diana Olivares fue la responsable de otorgar este importante premio. La ceremonia contó con el patrocinio de Universal Assistance, cuya Country Manager en México y directora general de América Latina. “Hoy en el 2023 el mundo de los viajes ha revolucionado trascendentalmente en favor a la fuerza laboral femenina. Cuando yo comencé en 1988, hace más de 30 años no había casi mujeres. Definitivamente las cosas están cambiando”.

Luis Noriega, Rosa María González y Diana Olivares Miguel Galicia, Silvina García Fillol y Diana Olivares José Luis Medina, Silvina García Fillol, Lourdes Croskey, Judith Guerra, Blanca de la Garza y José María Manzanares

Universal Assistance, que desempeña un papel fundamental en la protección y el bienestar de los viajeros, genera empleo para más de 300 mujeres en América Latina, muchas de las cuales ocupan puestos de liderazgo.

Natalia Hortua, Marketing Manager LATAM de Valtech, habló de cómo su empresa apuesta por el empoderamiento femenino en niñas a través de apoyo educativos que les permiten aprender de programación, y así llegar a puestos tecnológicos tradicionalmente pensados para hombres.

La importancia de la Presea Tony Gutiérrez

Esta prestigiosa presea lleva el nombre de Antonia Gutiérrez, quien fue la primera mujer en ser designada directora general de una aerolínea extranjera en México y también la primera en ocupar dicho cargo en American Airlines fuera de los Estados Unidos. Es un reconocimiento merecido a mujeres destacadas en la industria.

Olivares recordó una anécdota: “cuando me nombraron gerente general, de Tony fue la primera llamada que recibí. Me dijo: ‘Aquí estamos. Estamos juntas, no importa la marca o la línea aérea, vamos a trabajar en conjunto’. ”.

El premio fue entregado a Rosa María González de manos de Diana Olivares, quien agradeció a Luis Noriega, director de Ventas de Air Canada Latinoamérica por su apoyo durante la coordinación de esta presea.

