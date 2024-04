Houston Astros y Hola Houston promueven el baseball y el turismo

Comparte este contenido

Este fin de semana fue épico en la capital mexicana con la llegada de los Houston Astros para la emocionante 2024 MLB World Tour: Mexico City Series. Eso no es todo, ya que también aterrizó en la CDMX una excelente delegación de representantes de Hola Houston, quienes promovieron las atracciones, hoteles y deportes, como el baseball, que puedes disfrutar en esta vibrante ciudad.

Entre las destacadas personalidades estuvieron Jorge Franz, Senior VP of Tourism and Industry Relations de Houston First Corporation, y Claudia González, International Leisure Sales Manager del Tourism Department.

Por parte del equipo mexicano, se destacó la presencia de Mauricio González, líder de CWW, la oficina que representa a Hola Houston, así como con Mike Gómez, gerente de cuenta.

“Yo empecé a hacer este trabajo hace 23 años, cuando Houston tenía una población de 3.8 millones. Hoy se ha doblado prácticamente. Muchos estadounidenses se están mudando y están llegando muchos turistas desde México. Para que tengan idea, 1.7 millones de viajeros mexicanos visitaron Houston el año pasado. El número va a crecer muchísimo este año gracias a ustedes”, dijo Franz a los operadores presentes.

Mark Weatherill, Mauricio González y Jorge Franz Mike Gómez, Mark Weatherill, Jorge Franz, Mauricio González y Francisco Bravo Mauricio González, Loretta Fadanelli, Claudia González, Jorge Franz, Laura Haces, Rocío Bolívar y Mike Gómez Julie Charros, Elizabeth Ostermann y Elaine Leone Loretta Fadanelli y Jorge Valdez Jorge Cruz, Jorge Franz y Mauricio González Vicky Jiménez y Adriana Arrucha

Durante el evento, Gómez y González destacaron las oportunidades de turismo y la creciente atracción de Houston como destino para los mexicanos. Con más de 7.3 millones de habitantes y siendo la cuarta ciudad más grande de los Estados Unidos, Houston sigue expandiéndose y atrayendo visitantes de todas partes del mundo.

Houston ofrece una experiencia multicultural única, con más de 140 idiomas hablados oficialmente en la ciudad. Además, su escena gastronómica es incomparable, con más de 10 mil restaurantes que ofrecen una variedad culinaria impresionante.

Uno de los puntos destacados fue el Centro Espacial de NASA, una atracción imperdible que ofrece una experiencia educativa y emocionante para visitantes de todas las edades. Además, Houston es conocida por su oferta deportiva, con equipos como los Astros, los Texans, los Rockets y el Dynamo que cautivan a los aficionados de todo el mundo.

La conectividad a Houston es excelente, con vuelos diarios desde múltiples ciudades y una amplia variedad de opciones de aerolíneas. Además, Houston ofrece oportunidades únicas de compras libres de impuestos y una escena teatral vibrante, con producciones de Broadway que rivalizan con las de Nueva York.

Claudia González destacó el famoso Rodeo de Houston, el evento más grande de su tipo en el mundo, que ofrece diversión para toda la familia con desfiles, concursos de bbq, conciertos masivos y más.

Disfrutamos del baseball con Hola Houston

Además, Hola Houston invitó a algunos operadores y a INVERTOUR a disfrutar un emocionante partido entre los Houston Astros y los Rockies de Colorado, en donde los vencedores fueron los texanos.

Hola Houston y Visit Colorado viven partido de los Astros y los Rockies

En unas tardes vibrantes, los Astros de Houston, equipo local profesional de béisbol de Houston, es uno de los dos equipos de la liga mayor americana de béisbol que jugó en el estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México contra los Rockies de Colorado.

La serie de temporada regular entre los Astros vs Rockies de la Major League Baseball (MLB) fue la séptima que se celebró en el país. La serie entre las novenas de la Liga Americana (Astros) y la Liga Nacional (Rockies) fue el sábado 27 y el domingo 28 de abril.

El 27 de abril, los Astros ganaron 12-4, mientras que el 28 de abril, lo hicieron por un marcador de 8-2.

Previo a las jornadas, las oficinas de turismo de Houston y Colorado, convivieron en un restaurante donde pudieron probar sus dotes con el bate, para luego dirigirse al estadio a disfrutar de una tarde de béisbol, con cientos de aficionados, quienes gozaron de buenas jugadas, home runs y mucho más.

Houston es una ciudad deportiva con cuatro estadios modernos, y además de los Astros, tienen equipos profesionales de baloncesto (Rockets), fútbol americano (Texans), y fútbol soccer con equipos masculinos y femeninos (Dynamo y Dash respectivamente).

Así que ya lo sabes, no sólo es la ciudad espacial, Houston tiene infinidad de atracciones y deportes perfectos para toda la familia. Conoce más en holahouston.mx.

