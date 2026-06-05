Calor en Europa: tips para viajar en verano sin cancelar tus planes

El calor en Europa se ha convertido en un tema importante para quienes planean vacaciones de verano. Países como Portugal, Francia e Italia registraron temperaturas altas desde el inicio de la temporada, con valores que superaron los 40°C en algunas regiones del interior y del sur portugués.

Aunque este panorama exige mayor planeación, no significa que debas descartar un viaje a Europa. Al contrario, con algunos cuidados, horarios adecuados y protección de viaje, los visitantes pueden disfrutar de ciudades, playas, museos, gastronomía y rutas culturales sin poner en riesgo su salud.

En Portugal, el Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera elevó los niveles de riesgo por calor en zonas como Alentejo. En Francia, las altas temperaturas afectaron las jornadas de Roland Garros en París, mientras que en Italia el Ministerio de Salud emitió alerta roja para Roma y otras ciudades por temperaturas cercanas a 38°C.

¿Cómo viajar con calor en Europa?

La clave está en adaptar el itinerario. Las visitas a monumentos, centros históricos o recorridos al aire libre convienen durante la mañana o después de la tarde. Las horas centrales del día pueden reservarse para museos, restaurantes, traslados cortos o descanso en el hotel.

También conviene llevar agua, ropa ligera, sombrero, lentes de sol y bloqueador. Otro punto importante es confirmar si el alojamiento cuenta con aire acondicionado, ya que no todos los hoteles o departamentos en Europa tienen este servicio de forma constante.

Si viajas con niños, adultos mayores o personas con alguna condición médica, lo mejor es reducir trayectos largos a pie y priorizar transporte público, taxis o tours con pausas frecuentes.

Seguro de viaje: un respaldo útil ante el calor

Squaremouth, plataforma de seguros de viaje, destaca que el calor extremo puede provocar emergencias médicas como deshidratación, agotamiento por calor o golpe de calor. En viajes internacionales, la atención médica puede implicar gastos altos si no se cuenta con cobertura.

Un seguro de viaje puede incluir atención médica de emergencia, evacuación médica, asistencia 24/7, cobertura por retrasos e interrupción del viaje. Esto ayuda si un itinerario cambia por clima extremo o si el viajero necesita atención urgente.

El calor en Europa ya forma parte de la planeación de verano, pero no debe verse como una razón para dejar de viajar. Con horarios flexibles, buena hidratación, hospedaje adecuado y seguro de viaje, el recorrido puede mantenerse como una experiencia disfrutable y segura.