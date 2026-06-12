¡Cuidado! Cómo evitar fraudes en la compra de boletos de avión en este Mundial: IATA lanza campaña

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) lanzó una campaña digital con la que busca evitar que los usuarios sean víctimas de fraudes en la compra de boletos de avión.

Se trata de #TogetherAgainstCyberfraud, una iniciativa con la que IATA y aliados estratégicos buscan incentivar a los viajeros del Mundial 2026 a adquirir sus pasajes exclusivamente a través de canales autorizados, en un periodo en el que la alta demanda incrementa significativamente el riesgo de estafas.

El programa presenta a Antonio como su personaje y voz oficial, impulsado a través de las plataformas de los socios. El mensaje para los viajeros es claro: un canal oficial significa un viaje auténtico.

Esta campaña surge luego de que durante la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar, Kaspersky bloqueara más de 500 millones de intentos de acceso a sitios fraudulentos, el doble de la cifra registrada en 2021. De manera similar, durante la Copa América 2024, empresas como BTR Consulting detectaron paquetes turísticos falsos, códigos QR apócrifos y aplicaciones ilegítimas que suplantaban el portal oficial del torneo.

“La emoción de viajar para vivir la experiencia del Mundial no debe convertirse en una oportunidad para los estafadores. Adquirir boletos exclusivamente a través de plataformas oficiales y canales autorizados es la forma más efectiva de garantizar transacciones seguras y proteger a los pasajeros de esquemas que provocan pérdidas económicas, robo de datos personales y experiencias de viaje interrumpidas”, dijo Peter Cerdá, CEO de ALTA y vicepresidente regional para las Américas de IATA.

América Latina, entre las regiones más afectadas por fraude en viajes

Asimismo, la organización subrayó que esta amenaza tiene un impacto directo en América Latina. Según el más reciente análisis del Comité Regional de Prevención de Fraude de ALTA e IATA, Argentina, Colombia, Perú, Brasil y Chile figuran entre los países con mayor incidencia de fraude en reservas de viajes dentro de la región.

Por ello, hicieron un llamado a los consumidores a utilizar los portales oficiales de las aerolíneas, aplicaciones verificadas o agencias de viajes reguladas. Además, las organizaciones advierten al público que mantenga especial cautela ante ofertas difundidas en redes sociales o aplicaciones de mensajería que presenten precios irrealmente bajos o que soliciten pagos en efectivo o transferencias directas a cuentas bancarias personales.

En un escenario de alta demanda rumbo al Mundial 2026, las autoridades del sector aéreo reiteran que la prevención es fundamental. Comprar únicamente en canales oficiales no solo garantiza la validez del boleto, sino que también protege la información personal y evita pérdidas económicas que pueden arruinar la experiencia de viaje.