¿Vuelos baratos? Es posible con estos tips de Expedia

Encontrar vuelos baratos no depende solo de la suerte. Con información y una buena estrategia, es posible reducir el costo del boleto y viajar sin afectar el presupuesto. De acuerdo con datos históricos de Expedia, existen patrones claros que ayudan a elegir el mejor momento para comprar y volar.

Uno de los factores más importantes es el día de compra. Para vuelos nacionales e internacionales, el martes suele ser el mejor día para reservar. En contraste, los viernes concentran los precios más altos. Elegir el día correcto puede representar un ahorro de hasta 6% en el costo total del vuelo, una diferencia que vale la pena considerar.

La anticipación también juega un papel clave. En clase económica, los precios de vuelos nacionales comienzan a subir aproximadamente ocho semanas antes de la salida, mientras que en rutas internacionales el aumento se presenta alrededor de 21 días previos al viaje. Por esta razón, se recomienda comprar con tiempo y monitorear tarifas de forma constante. Las alertas de precios permiten seguir una ruta específica y detectar el mejor momento para reservar.

¿Cuál mes es el más barato para viajar?

En cuanto a los días para volar, los viajes entre semana suelen ser más accesibles. Debido a que la mayoría de las personas prefieren salir en fin de semana, los martes, miércoles o jueves ofrecen mejores tarifas. Aunque no siempre es posible ajustar la agenda, esta flexibilidad se refleja directamente en el precio final.

El mes del viaje también influye. En términos generales, febrero a mayo y septiembre a noviembre presentan costos más bajos, mientras que las vacaciones de verano y las festividades decembrinas elevan la demanda. Septiembre suele ser uno de los meses más económicos, salvo cuando coincide con puentes o celebraciones nacionales que incrementan el flujo de viajeros.

Para quienes buscan vuelos baratos de última hora, todavía existen oportunidades. En vuelos nacionales, se pueden encontrar buenas ofertas hasta tres semanas antes de la salida. En vuelos internacionales, las tarifas atractivas aparecen con dos semanas de anticipación en clase Premium, mientras que en clase económica se sugiere comprar al menos con cuatro semanas de margen.

Finalmente, al reservar un vuelo es importante revisar más allá del precio. Factores como equipaje, tiempos de conexión, aeropuertos alternos y clase de servicio influyen en la experiencia y el costo real. Comparar opciones y usar filtros adecuados facilita tomar una decisión informada y aprovechar mejores tarifas.