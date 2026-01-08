¿Cuándo es el primer puente del 2026? Tips para un viaje corto

El primer puente de 2026 ya tiene fecha y representa una buena oportunidad para planear una escapada breve sin necesidad de pedir vacaciones. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el lunes 2 de febrero será día de descanso obligatorio, en conmemoración del 5 de febrero, Día de la Constitución. Esto permitirá un fin de semana largo que irá del sábado 31 de enero al lunes 2 de febrero.

Esta fecha recuerda la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, un documento clave para la historia del país, ya que sentó las bases del Estado mexicano moderno y reconoció derechos sociales fundamentales. Más allá del significado histórico, el primer puente del año suele marcar el inicio de los viajes cortos y bien planeados.

Para aprovechar al máximo estos tres días, lo ideal es pensar en destinos cercanos, con traslados sencillos y actividades que no requieran itinerarios extensos. Aquí van algunos tips útiles para organizar sin complicaciones.

1. Elige un destino a menos de cuatro horas

Para un puente, el tiempo es valioso. Optar por Pueblos Mágicos como Valle de Bravo, Tepoztlán, Bernal, Comala o Pátzcuaro permite llegar rápido y disfrutar más el lugar sin pasar horas en carretera.

2. Reserva con anticipación

El primer puente del año suele tener alta demanda. Asegurar hospedaje y transporte con tiempo evita precios elevados y opciones limitadas, sobre todo en destinos populares.

3. Prioriza experiencias locales

En viajes cortos conviene elegir actividades que reflejen la esencia del lugar: mercados, gastronomía regional, caminatas por el centro histórico o visitas a talleres artesanales. Esto permite conocer más en menos tiempo.

4. Viaja ligero y con itinerario flexible

Un equipaje reducido facilita traslados y cambios de plan. Deja espacios libres en tu agenda para descansar, explorar sin prisa o adaptarte al clima y al ambiente del destino.

5. Aprovecha destinos con naturaleza y descanso

El inicio de febrero ofrece buen clima en muchas regiones. Lugares con montañas, lagos, playas tranquilas o zonas termales ayudan a desconectarse sin saturar el viaje de actividades.

Además del primer puente de febrero, 2026 contará con otros días de descanso obligatorio, como el 16 de marzo, 1 de mayo, 16 de septiembre, 16 de noviembre y 25 de diciembre. Planear desde ahora permite distribuir escapadas a lo largo del año y viajar de forma más organizada.

Un puente bien aprovechado no depende de la distancia, sino de la elección correcta del destino y del ritmo del viaje.