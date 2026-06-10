¿Cuándo es el Medio Maratón del Día del Padre 2026? Conoce todo lo que debes saber

¿Buscas celebrar el Día del Padre haciendo deporte? En la Ciudad de México, los verdaderos runners podrán poner a prueba su resistencia en una de las pruebas más exigentes del año.

Se trata del Medio Maratón del Día del Padre 2026, donde los aficionados al deporte podrán medir su capacidad física a lo largo de 21 kilómetros, mientras disfrutan de este desafío en familia.

El evento, organizado por Corredores del Bosque de Tlalpan, Fhinix Sport y el Gobierno de la Ciudad de México, se realizará sobre los carriles centrales de Periférico Sur, en San Jerónimo Lídice, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc.

Durante esta competencia, familias y jóvenes a partir de los 15 años podrán ser parte de esta justa deportiva.

¿Cuándo y dónde será el Medio Maratón del Día del Padre 2026?

Si aún no tienes planes para este Día del Padre, esta prueba es una excelente opción para los papás runners. La competencia se llevará a cabo el domingo 21 de junio.

La salida será a las 5:55 a.m. sobre los carriles centrales de Periférico Sur, casi frente al Hotel Radisson Paraíso, en la Ciudad de México.

Las inscripciones ya están disponibles y cerrarán el jueves 18 de junio de 2026 a las 6:00 p.m., o antes si se agotan los lugares. El viernes 19 y sábado 20 únicamente será posible registrarse durante la entrega de kits, siempre que aún haya cupo disponible.

Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría por rama (femenil y varonil), siempre que se cumpla el mínimo de participantes establecido, que será de 10 registros por categoría.

¿Cuánto cuesta el Medio Maratón del Día del Padre?

Si ya te animaste a retar tu resistencia, el costo de participación es de $1,100.00 pesos. Este incluye:

Número oficial.

Playera conmemorativa.

Servicios médicos en salida – meta – ruta.

Señalización en ruta.

Seguridad y vigilancia por la ruta, de acuerdo al programa de cierre y apertura de vialidades.

Servicio de guardarropa.

Servicio de sanitarios en salida – meta – ruta.

Abasto de agua en 8 centros de abastecimiento (cada 2.5 km aprox.) y 4 de bebida isotónica (cada 5 km aprox.).

Medalla de participación al corredor que cubra la distancia oficial.

Paquete de recuperación en meta.

Esta competencia es una oportunidad perfecta para celebrar el Día del Padre con energía, deporte y un reto que pondrá a prueba a cada corredor.

Para más información sobre la compra de boletos, consulta fhinix.com.