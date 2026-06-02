Auroras boreales en Territorios del Noroeste: el viaje de otoño que ilumina Canadá

El otoño en los Territorios del Noroeste marca una de las mejores temporadas para ver auroras boreales en Canadá. De mediados de agosto a mediados de octubre, el paisaje cambia de ritmo: durante el día aparecen tonos dorados, naranjas y rojizos, mientras que por la noche el cielo se ilumina con las llamadas luces del norte.

Esta región se encuentra debajo del óvalo auroral, una zona donde la actividad de las auroras boreales es frecuente. Por esa ubicación, los Territorios del Noroeste permiten observar este fenómeno hasta 240 noches al año. Además, la baja contaminación lumínica, los cielos despejados y los paisajes abiertos crean buenas condiciones para disfrutar el espectáculo.

¿Dónde ver auroras boreales en Territorios del Noroeste?

Yellowknife es uno de los mejores puntos para iniciar el viaje. La capital de los Territorios del Noroeste es conocida como la Capital Mundial de las Auroras Boreales. Desde ahí, los viajeros pueden encontrar lagos, senderos y espacios naturales donde las luces se reflejan sobre el agua.

A solo 25 minutos de la ciudad se encuentra Aurora Village, uno de los sitios más conocidos para vivir esta experiencia. El lugar cuenta con tipis tradicionales y asientos exteriores con calefacción que giran 360 grados, lo que permite seguir el movimiento del cielo durante la noche.

También existen operadores como North Star Adventures y Bucket List Tours, que organizan salidas hacia distintos puntos de observación.

Actividades de otoño en el norte canadiense

Más allá de las auroras boreales, el otoño permite realizar actividades al aire libre con temperaturas más moderadas que en invierno. Los visitantes pueden hacer kayak en lagos, caminatas entre bosque boreal, pesca recreativa y campamentos.

En Yellowknife también se pueden visitar lugares como el Prince of Wales Northern Heritage Centre, el mirador Bush Pilot’s Monument, el Legislative Assembly Building y el NWT Diamond Centre.

La gastronomía local completa la experiencia. Bullock’s Bistro destaca por sus platillos con pescado regional, mientras que The Woodyard Pub permite probar cerveza artesanal de NWT Brewing Co.

¿Cómo llegar a los Territorios del Noroeste?

Yellowknife cuenta con conexiones aéreas desde Vancouver, Calgary y Edmonton. Desde México, los viajeros pueden volar a Vancouver o Calgary y conectar hacia los Territorios del Noroeste.

Para una estancia más inmersiva, existen alojamientos remotos como Blachford Lodge, Frontier Lodge, Namushka Lodge y Yellow Dog Lodge. En ciudad, The Explorer Hotel y Chateau Nova ofrecen opciones para descansar antes o después de salir a buscar auroras boreales.

Viajar en otoño a los Territorios del Noroeste permite conocer una cara distinta de Canadá, con naturaleza, cultura local y cielos que se vuelven parte central del recorrido.