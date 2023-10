AVIAREPS representará a Discover The Palm Beaches en México y lo celebra a lo grande

Comparte este contenido

Rafael Aponte, director general de AVIAREPS fue seleccionado como agencia de Relaciones Públicas en México para Discover The Palm Beaches (DTPB), la organización oficial de marketing turístico para el condado de Palm Beach, Florida.

Y qué mejor manera de celebrar esta buena nueva que ofreciendo un seductor viaje sensorial a través de la creación de icónicos cócteles, como el famoso “The Palm Beach”.

México es un mercado importante para The Palm Beaches y con el impulso de AVIAREPS, agrega otro componente fundamental para el futuro crecimiento y desarrollo del mercado.

The Palm Beaches y su poder turístico

Es el principal destino turístico de Florida, gracias a sus hermosas playas, sitios históricos, propiedades hoteleras, resorts de renombre.

Así como chefs galardonados, arte y cultura inspiradores, tiendas de clase mundial, spa y campos de golf de primer nivel, todo ello en un idílico paraíso natural enclavado en el Sureste de Florida.

Por su parte, AVIAREPS ha liderado el marketing y las ventas de ocio en el mercado durante tres años y ahora crecerá los esfuerzos de comunicación de la icónica Florida y ampliará su presencia de marca dentro del mercado de viajes de lujo en todo México.

Tarde de cocteles

En un evento celebrado en la Ciudad de México, The Palm Beaches, The Breakers Resort, The Boca Raton Resort y por supuesto, AVIAREPS México, ofrecieron una tarde de cócteles, fungiendo como excelente anfitrión justamente Érik Garnica, vicepresidente de ventas internacionales de The Palm Beaches.

Fue un viaje sensorial a través de la creación de bebidas utilizando mezcal y ginebra, la famosa “Mezcalina” y el “Negroni”.

Además, dieron para degustar el cóctel “Palm Beach”, el cual se cree fue creado en 1920, pero se popularizó en la década de los 40´s.

Es refrescante y sofisticado, perfecto para un día cálido y soleado. También se conoce como “Florida Martini”. Los ingredientes son incluyen gin, vermut seco, pomelo, entre otros.

En el evento estuvieron presentes Rafael Aponte y Érik Garnica; Diana Díaz de León, Account Manager de la misma organización.

Asimismo, Ivy Wong, directora Global de Ventas para The Breakers Resort y Karin Weber, International Sales de The Boca Raton Resort.

Garnica comentó que The Palm Beaches está a una hora y media al Norte de Miami, Florida y a dos horas y media de la costa Sureste.

Hay dos hoteles importantes, The Breakers y The Boca Raton, que fueron también expuestos por sus representantes.

Los mexicanos pueden viajar sin problema a The Palm Beaches, llegando a Miami y Orlando, con excelente conectividad aérea.

La incorporación de AVIAREPS México se produce en un momento importante para Discover The Palm Beaches, ya que el nuevo presidente y CEO Milton Segarra toma el timón.

Las visitas procedentes de México representaron casi 13 mil visitantes en 2022, por encima de los 9 mil de 2019.

The Palm Beaches promociona el conjunto de 39 ciudades que abarcan más de 2 mil 300 millas cuadradas y cuenta con 47 millas de playas vírgenes desde Highland Beach y Boca Ratón en el Sur hasta Júpiter y Tequesta en el Norte.