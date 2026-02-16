ASSIST CARD recomienda 5 países para ver auroras boreales

Ver auroras boreales es una de esas experiencias que muchos viajeros tienen en su lista. El cielo oscuro, el frío del invierno y las luces del norte forman un espectáculo natural que vale la pena planear con calma. ASSIST CARD sugiere cinco países donde las probabilidades de observar este fenómeno son altas, con destinos preparados para recibir turistas que buscan noches inolvidables.

Noruega suele considerarse el epicentro europeo de las auroras boreales. En el norte, Tromsø destaca por su aeropuerto internacional y operadores especializados. Las Islas Lofoten ofrecen un paisaje de montañas y mar donde las luces se reflejan en el agua. En Svalbard incluso es posible ver auroras durante el día en pleno invierno, gracias a la ausencia de luz solar. Islandia es otra opción accesible, con vuelos directos desde muchas ciudades europeas. La temporada va de septiembre a abril, con mejores condiciones entre diciembre y febrero. En las afueras de Reykjavik, zonas como el faro de Grótta permiten observarlas sin salir demasiado lejos. También destacan lugares como la laguna glaciar Jökulsárlón o el Parque Nacional de Þingvellir, donde la contaminación lumínica es mínima. En Finlandia, la Laponia ofrece cielos estables y despejados. Rovaniemi, ubicada bajo el óvalo auroral, combina auroras con visitas al Santa Claus Village. Más al norte, Ivalo y Saariselkä son destinos recomendados. En Ylläs, incluso se apagan las farolas del pueblo por la noche para facilitar la observación. Muchos tours incluyen motos de nieve o refugios con calefacción. Suecia también figura entre los favoritos. Kiruna, la ciudad más septentrional del país, tiene un clima seco que reduce la presencia de nubes. El Parque Nacional de Abisko cuenta con la Aurora Sky Station, un observatorio a 900 metros de altura con un microclima que favorece cielos despejados. Fuera de Europa, Canadá cuenta con algunos de los mejores puntos del mundo. Yellowknife, en los Territorios del Noroeste, es conocida como la capital mundial de las auroras, con hasta 240 noches al año de actividad. Whitehorse, en Yukón, suma paisajes montañosos y actividades invernales como trineos o raquetas de nieve.

Para disfrutar este tipo de viaje, ASSIST CARD recuerda la importancia de viajar protegido, sobre todo en destinos fríos donde el clima y los deportes de invierno requieren cobertura adecuada.