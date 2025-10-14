Estados Unidos es ideal para observar auroras boreales

¿Sabías que el 2025, es un excelente año para observar auroras boreales? ¡Así es! Aquí te contamos en qué lugares.

Este bello fenómeno ocurre porque ha presentado una gran actividad solar, que se denomina máximo solar, por lo que se producen frecuentemente, intensas y extendidas. De hecho, es el mejor periodo en más de una década, y se espera que se mantenga hasta principios de 2026. Incluso, tenemos la suerte que se presenten en latitudes más bajas de lo habitual, ya que por lo regular las puedes observar en el Polo Norte.

¿Cómo se producen?

Debes saber que para poder observarlas convergen varios elementos:

Sol, que genera constantemente partículas.

Viento solar, como te imaginas, el sol las emite y estas partículas viajan en espacio interplanetario a gran velocidad.

Campo magnético terrestre, su función es actuar con un protector, cuando el viento solar choca, lo desvía alrededor del planeta, creando un campo magnético especialmente en los Polos Norte y Sur.

Todo en conjunto forma cortinas, espirales, coronas, rayos y otras formas vibrantes, que parecen bailar en el horizonte. Incluso tienen sonido, es muy parecido al que se produce cuando pisas hojas secas, pero no los podemos escuchar, pues se generan a unos 70 kilómetros de altura sobre nuestros pies.

No siempre son verdes, dependiendo del átomo o molécula excitada y de la altitud de la colisión, el tono puede cambiar a rojo, azul/violeta o rosa/púrpura. Pero, la mejor noticia, es que en el invierno las noches son más largas, especialmente en los polos, incitando a un cielo más oscuro, lo que facilita su observación. Los expertos señalan que de noviembre hasta mediados de abril, es una excelente época para disfrutar de su espectáculo titilante.

Invitación cósmica

Así que si hemos despertado tu curiosidad y quieres realizar una travesía para ver a las auroras boreales, no tienes que ir muy lejos, hay algunos destinos en Estados Unidos, que son aptos para vislumbrarlas. Elige entre los siguientes:

Alaska

Considerado el mejor lugar para tener un encuentro con ellas, gracias a que se ubica justo debajo del Óvalo Auroral. Puedes dirigirte a Fairbanks, se localiza muy al norte y la mayoría de sus noches son despejadas; puedes disfrutar de este espectáculo de la naturaleza en las aguas termales de Chena Hot Spring Resort. El Denali National Park, también es poseedor de vastas áreas naturales, mínima contaminación lumínica y espectaculares paisajes.

Maine

Con espectaculares zonas rurales, alberga el Katahdin Woods and Waters National Monument, que gracias a los oscuros ha sido nombrado como el Lugar del Cielo Oscuro por Dark Sky Place Internacional. Lo ideal es alojarse cerca de Millinocket Lake, el hogar del extremo norte del sendero de los Apalaches, y la puerta a la famosa carretera Dorada y el brazo oeste del río Penobscot. El Aroostook National Wildlife Refuge, es apto para disfrutar de las auroras boreales en su mirador libre de luz artificial.

Minnesota

Te fascinará descubrir el Voyageurs National Park, uno de los menos visitados que ofrece hasta 200 noches de auroras boreales, por ello es conocido como el Parque Internacional del Cielo Oscuro. Te encantará porque en el invierno posee caminos para practicar esquí de fondo y caminar con raquetas en nieve.

Michigan

Encuéntralas en la Península Superior, en la zona de Keweenaw que está certificada por su cielo oscuro. Muy cerca se encuentra Copper Harbor, con hermosos senderos en Keweenaw Mountain Lodge y el Mount Bohemian Ski Resort, que invitan a andar en motos de nieve, bicicletas de ruedas anchas y hasta pescar en hielo.

Montana

Ubicado entre la frontera de EE.UU. y Canadá, es otro destino para gozar de este espectáculo luminoso. Dirígete a Glacier National Park, con una extensión de más de 4 mil kilómetros cuadrados, 131 lagos, 2 cadenas montañosas y 1 mil especies de plantas; muy cerca del Centro de Visitantes Apgar aparecerán las auroras boreales. Además, el Brush Lake State Park y el Nelson Reservoir son famosos por su baja contaminación lumínica.

Estas opciones te brindan la oportunidad de realizar travesías para encontrarte con la magia en el cielo ósculo. Al momento de planear, recuerda buscar áreas que cuenten con certificación Dark Sky International, para asegurar que sus cielos son ideales para ver las auroras boreales.