Noruega te invita a admirar las auroras boreales en autobús desde Tromsø

Noruega ha encontrado una nueva forma de acercar uno de sus espectáculos naturales más famosos a los viajeros: un recorrido en autobús nocturno que parte de Tromsø hacia Rovaniemi y permite observar las auroras boreales en su máximo esplendor.

Se trata de la Ruta Ártica de Best Arctic, un recorrido que ofrece a los visitantes una alternativa segura, cómoda y respetuosa con el medio ambiente para disfrutar de un trayecto inolvidable por el norte de Noruega y el Ártico.

A la oferta se suma el autobús Aurora Express, el servicio nocturno más septentrional del mundo, que conecta Tromsø con Rovaniemi. A bordo, los viajeros pueden desplazarse con total comodidad mientras contemplan la danza luminosa de la aurora boreal en el cielo ártico, convirtiendo el traslado en parte esencial del viaje.

¿Cuál es la mejor temporada para ver auroras boreales?

Si ya te animaste a vivir esta experiencia, es importante conocer cuál es la mejor época para disfrutar de este fenómeno natural. La temporada ideal para observarlas va de finales de septiembre a finales de marzo, cuando las noches son más largas en las zonas cercanas al Círculo Polar Ártico.

Durante estos meses, la oscuridad prolongada y las condiciones climáticas frías favorecen cielos despejados, incrementando notablemente las posibilidades de admirar este espectáculo luminoso.

El mejor momento del día para presenciar este fenómeno suele ubicarse entre las primeras horas de la noche y la madrugada. Sin embargo, su avistamiento nunca está garantizado, depende de las condiciones meteorológicas y de la actividad solar. Esa incertidumbre también forma parte de su encanto: nunca se sabe con exactitud cuándo harán su aparición.

Viaje en autobús bajo la aurora boreal

Si aún no tienes planes para este invierno, un viaje en autobús bajo la aurora boreal es ideal para quienes aman los paisajes únicos y disfrutan de experiencias escénicas durante el trayecto. A lo largo del recorrido, los viajeros podrán aprovechar:

Salidas nocturnas en ambos sentidos

Alertas de auroras boreales y paradas para disfrutar de las mejores vistas de la aurora boreal durante el viaje

Aplicación de narración digital para enriquecer tu experiencia en el Ártico.

Además, la comodidad en el autobús está garantizada:

Dos conductores se alternan , lo que asegura un viaje más seguro y sin estrés.

, lo que asegura un viaje más seguro y sin estrés. Asientos semirreclinables, cómodos y espaciosos para descansar durante todo el trayecto.

para descansar durante todo el trayecto. Artículos de cortesía , como antifaz, tapones para los oídos y una manta acogedora.

, como antifaz, tapones para los oídos y una manta acogedora. Ahorro en hospedaje , pues viajas mientras duermes.

, pues viajas mientras duermes. Wi-Fi gratuito y enchufes para mantener tus dispositivos cargados y conectados.

Y por la comida, no te preocupes: durante el recorrido tendrás la oportunidad de desayunar y cenar, además de disfrutar bebidas calientes o frías para acompañar el viaje.

Reservaciones y precios

Los precios del viaje comienzan desde los $6 mil pesos mexicanos, aproximadamente. Las reservas ya están abiertas, así que no pierdas la oportunidad de vivir esta experiencia única. Para más información y reservas, haz clic