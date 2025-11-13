Atout France celebra destinos franceses y premia a agentes mexicanos

Tras la visita del presidente de Francia, Emmanuel Macron, a Palacio Nacional, Mélanie Belin, directora para México de Atout France, festejó el fortalecimiento de los lazos turísticos entre ambos países durante el evento ‘France 360’, en el que presentó dos encantadores destinos. En la ocasión, agentes de viajes y tour operadores fueron reconocidos por sus logros en ventas, creatividad y promoción.

Junto a Patty Torres, responsable de Promoción, Belin fungió como anfitriona, guiando a los asistentes en un recorrido por las maravillas de Occitania y Lourdes. Ambas regiones destacan por sus atracciones naturales, gastronomía y rica oferta cultural. Durante su intervención, mencionó que el próximo año se cumplen 200 años de relaciones diplomáticas entre Francia y México.

«Esta visita y este encuentro son solo el inicio de algo más grande. En 2026 celebraremos el bicentenario de las relaciones diplomáticas y queremos conmemorar con ustedes los lazos que unen al turismo de ambas naciones», comentó la directora. Y subrayó que éste actúa como un puente cultural, creando conexiones humanas, sostenibles e inspiradoras entre ambos países.

Dana Roldán, Mélanie Belin, Camila Escobar, Rocio De La Cruz, Javier Linares, Patty Torres, Carolina Martínez y Roberto Trauwits. Mélanie Belin, Rocio De La Cruz, Javier Linares y Patty Torres Nicole Pradines, Patty Torres, Mélanie Belin y Corine Laussu Eder Hernández y Salvador Ten Graciela Abud y Rodolfo Curiel María Elene Chávez y Diana Soriano Mélanie Belin, Dana Roldán, Camila Escobar y Patty Torres Salvador Ten y Manuel Viñas Mélanie Belin, Roberto Trauwits y Patty Torres Luis Huerta, Mélanie Belin, Patty Torres, Nicole Laussu, Crystal Miao, Corine Laussu, Stephane Langevin, Mónica Villaseñor y Lorena Calvet Patty Torres, Mélanie Belin, Mónica Villaseñor y Lorena Calvet

Atout France otorga el reconocimiento «Explora Francia»

Durante el evento, Belin destacó la labor de las operadoras de viajes, a quienes entregó el premio «Explora Francia», creado para distinguir a las agencias mexicanas que se han destacado por innovación, creatividad y compromiso en la promoción del destino.

«Es un trabajo de muchos años con varios de los premiados. Muchos nos han apoyado enormemente en eventos y labores promocionales. Esta es nuestra manera de agradecerles. Además, estos premios muestran que es posible hacer esta labor de manera diferente, con una estrategia clara: el plan de Francia, que busca una programación centrada en ella, no basta con pasar unos días en París; es necesario dedicar más tiempo al país y desarrollar experiencias personalizadas durante todo el año», mencionó Belin.

Entre las tour operadoras reconocidas se encuentran:

Travel Shop: Agencia más innovadora por servicios y productos.

Mega Travel: Recorrido más original con su programa Mega Francia.

Viajes Creatur: Mejor Agencia de Nicho por su aporte al turismo en Francia.

PE-TRA Operadora de Viajes: Mayor número de integrantes certificados en el programa e-learning France Connaisseur.

Belin destacó que en 2024 se registró la entrada de 100 millones de turistas internacionales, lo que ha llevado a Atout France a centrarse en mejorar la calidad del turismo, generando mayor derrama económica para habitantes y territorios.

«Esto significa estancias más largas y experiencias auténticas. Queremos renovar la imagen de Francia, mantenernos vigentes y fomentar la promoción a través de grandes eventos deportivos. Fue sede de los Juegos Olímpicos en París y en 2030 albergará los Juegos Olímpicos de Invierno. Así que no nos detenemos aquí», afirmó.

Occitania y Lourdes, dos destinos imperdibles

Nicole Pradines y Corine Laussu presentaron Occitania y Lourdes, dos parajes ideales para explorar el interior de Francia. Situada al sur, Occitania destaca por su diversidad culinaria: recetas tradicionales, frutas y verduras, vinos, quesos, carnes de alta calidad y mariscos mediterráneos.

En esta región, los productos locales contribuyen a la economía regional, respetando tradiciones y estándares de calidad.

Por su parte, Lourdes ofrece actividades y lugares imprescindibles: recorrer El Camino Verde de los Gaves, explorar parajes naturales, hacer caminatas en familia en el lago Isaby o practicar paddle surf en aguas tranquilas.

Ambos destinos son perfectos para quienes buscan escapar de las grandes ciudades, conectar con la naturaleza, practicar deportes al aire libre, conocer historia y cultura local y disfrutar de gastronomía deliciosa.