Arajet reduce precio de maletas, permitirá más peso y otras innovaciones

Arajet, la aerolínea dominicana, anunció innovaciones en sus políticas de equipaje y servicios al presentar su nuevo portafolio de paquetes Basic, Classic, Comfort y Extra. La compañía también informó que de ahora en adelante no cobrará check-in en mostrador, bajó los precios para registro de maletas y equipajes adicionales, además de que dichos montos serán fijos y permitirán más peso.

Víctor Pacheco, Fundador y CEO de la línea aérea explicó que estos cambios obedecen al interés de que los pasajeros reciban “el mejor valor por su dinero”. Declaró que, “rediseñamos nuestros paquetes, para simplificar la decisión de compra y elevar la experiencia de punta a punta. Queremos que cada cliente sienta que su tarifa fue hecha a su medida, sin complicaciones”.

Beneficios por categoría

Basic

Representa la tarifa más baja, ofrece la posibilidad de viajar con un artículo personal de hasta 6 kg.

Comfort

Diseñado para quienes viajan de vacaciones o placer, incluye un artículo personal de hasta 6 kg y el equipaje de bodega que antes era de 20 kg ahora será de hasta 23 kg.

Classic

Que se estrena reciente, diseñado para viajeros de negocios, incluye un artículo personal y un equipaje de mano de hasta 12 kg, teniendo como valor agregado la posibilidad de cambiar vuelos pagando sólo la diferencia de tarifa más un costo adicional, así como la posibilidad de elegir el asiento. En paquete Extra, el cual se pensó para quienes viajan en familia, se incluye un artículo personal, un equipaje de mano y un equipaje de bodega, así como cambios de vuelos ilimitados, pagando sólo la diferencia de tarifa, elección de asientos y acceso prioritario.

Otros de los cambios anunciados se encuentran que los pasajeros abordarán por grupos y tendrán la posibilidad de tener una atención al cliente vía “WhatsApp” de manera más eficiente para poder hacer cualquier consulta, modificación o cancelación de su vuelo.

Los nuevos paquetes se encuentran disponibles en la página web de la aerolínea, www.arajet.com y pueden ser utilizados de inmediato.