Nicolás García Poitevin, nuevo director general para México de LATAM Airlines

Nicolás García Poitevin es el flamante director general para México de LATAM Airlines, el anuncio se realizó durante un gran encuentro en la Ciudad de México, donde se reunieron los operadores más connotados de la industria y en el cual, Federico Jäger, vicepresidente global de Ventas Indirectas y Estrategias de LATAM Airlines, celebró el regreso de Poitevin a la compañía, -viniendo a México en exclusiva para hacer esta presentación a toda la industria turística mexicana-.

“Estoy muy contento de volver a LATAM Airlines, que es la empresa que hace 15 años me recibió en México junto a mi esposa. Volver a ver caras conocidas y otras por conocer me da mucha alegría y entusiasmo por lo que viene”, expresó Poitevin.

Durante el evento, Jäger también compartió los resultados más recientes del grupo aéreo, destacando un 2025 récord tanto en facturación como en número de pasajeros: “El año pasado transportamos a más de 80 millones de pasajeros; actualmente estamos cerca de los 58 millones, y creemos que vamos a superar ampliamente esa cifra”, afirmó.

La compañía continúa consolidándose como líder en el transporte de pasajeros en Sudamérica, con una sólida presencia en mercados domésticos: cuenta con el 40 % de participación en Brasil, posicionándose como la operadora número uno en ese país; 64 % en Chile; 65 % en Perú; 27 % en Colombia, donde ocupa el segundo lugar; y 45 % en Ecuador.

En cuanto a vuelos regionales dentro de Sudamérica, Jäger destacó que LATAM opera el 42 % de los asientos disponibles, lo que la convierte en la compañía líder en capacidad intrarregional. Además, resaltó la continuidad del liderazgo conjunto con Delta Airlines en su acuerdo de Joint Venture, mediante el cual ofrecen vuelos exclusivamente desde Sudamérica hacia Estados Unidos.

“Actualmente, desde Sudamérica hacia Estados Unidos y viceversa, juntamente con Delta, LATAM tiene el 35 % de los asientos, siendo que somos el operador número uno conjuntamente. Desde Sudamérica a Oceanía tenemos el 79 % de los asientos, y hacia Europa somos el tercer operador desde Sudamérica, justamente con el 17 % de los asientos, siempre aumentando ofertas y buscando nuevas oportunidades para seguir creciendo”, dijo.

En este sentido, destacó que LATAM actualmente opera en 161 destinos distribuidos en 28 países, transportando a 220 mil pasajeros por día. La aerolínea realiza mil 600 salidas diarias, lo que equivale a un despegue cada 54 segundos.

Nicolás Poitevin Federico Jäger y Ercan Yilmaz Nicolás Poitevin, Mariana Pérez, José Luis Márquez Miguel Galicia, Lilia Álvaro y Sylvia Esquivel Miguel Galicia, Ercan Yilmaz, Nicolás Poitevin y Ángel Sigüenza Ángel Sigüenza, Miguel Galicia y Federico Jäger Giacomo Kerlegand, Moisés Patiño, Gerardo Sosa, Federico Jäger, Kristina De Melo, Nicolás Poitevin, Mariano Ripani, Joaquín Padilla y Pilar de la Torre Alex García y Joaquín Padilla Miguel Galicia, Nicolás Poitevin y Ángel Sigüenza Sylvia Esquivel Federico Jäger Luis Elizalde, Georgina Fraustro y Antonio Taberna Gerardo Sosa, Joaquín Padilla y José Luis Castro Alejandra Zamudio y Ercan Yilmaz

LATAM lidera el NPS en su servicio Premium

El vicepresidente global de Ventas Indirectas y Estrategias de LATAM señaló que el Net Promoter Score (NPS, por sus siglas en inglés) es un indicador clave para la compañía, ya que la experiencia de los viajeros Premium ha mejorado significativamente desde 2019.

“Aquellos pasajeros que viajan en cabinas Premium nos dan un extra en ese NPS. Realmente, esto para nosotros es muy importante y lo cuidamos muchísimo. Estamos implementando estrategias desde hace mucho tiempo, sobre todo en el contacto con el cliente», agregó.

Destacó que la línea aérea sigue trabajando en mejorar la experiencia del cliente, desde brindar tranquilidad y apoyo, ofrecer prioridad y rapidez, hasta personalizar y humanizar la relación con el viajero.

Compartió con orgullo los múltiples premios que ha ganado la empresa, recibidos en 2024 y 2025, entre ellos los World Airline Awards (Skytrax) como Mejor Aerolínea de Sudamérica, Mejor Clase Ejecutiva y Mejor Staff de Aerolínea en la región. Asimismo, LATAM fue reconocida por APEX como Aerolínea Global Cinco Estrellas y por los PAX Readership Awards por su servicio de comida, entretenimiento y diseño de cabinas.

Cabe destacar que el nuevo líder de México, cuenta con más de 15 años de experiencia en planeación estratégica, desarrollo de productos y liderazgo financiero en empresas internacionales como Mercado Libre, Konfío y American Express México. Regresa a LATAM Airlines, donde trabajó entre 2010 y 2014 en áreas de planeación y operaciones de carga en México.

Nació en Argentina, pero lleva 17 años de residencia en México, Poitevin asume este nuevo reto con la misión de seguir consolidando la presencia de LATAM en un mercado estratégico dentro de la red de la compañía.