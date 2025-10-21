United Airlines hace historia con su primer vuelo equipado con Starlink

United Airlines se convirtió en la primera aerolínea estadounidense en ofrecer conectividad Starlink en un vuelo principal, se trata del 2940 que despegó el pasado 15 de octubre del Aeropuerto Internacional de Newark con destino a Houston a las 8:00 horas, marcando el inicio de este servicio de internet satelital de alta velocidad y baja latencia, disponible tanto en dispositivos personales como en las pantallas de entretenimiento a bordo.

Con esta iniciativa, la empresa da un paso firme hacia la modernización de la experiencia del pasajero al ofrecer conectividad gratuita a los miembros del programa MileagePlus. Las capacidades permiten desde ver televisión en vivo y usar plataformas de streaming, hasta jugar videojuegos en línea o trabajar en tiempo real a 30 mil pies de altura.

«Estamos comprometidos a elevar el estándar de la experiencia a bordo, y con Starlink, estamos transformando la manera en que la gente vuela», señaló David Kinzelman, Director de Atención al Cliente de United.

Se espera que la compañía equipe hasta 15 aviones 737-800 cada mes. Más de la mitad de su flota regional ya cuenta con esta tecnología, y para fin de año se proyecta certificar un nuevo tipo de aeronave para ofrecer este servicio. El objetivo es alcanzar cerca de 2,940 antenas instaladas en toda la flota.

United ya había comenzado a implementar esta tecnología en su flota regional desde mayo de 2025, logrando instalar Starlink en más de la mitad de sus jets regionales. La respuesta de los pasajeros ha sido positiva: el 90 % destacó la mejora en la experiencia de conectividad a bordo.

¿Qué ofrece Starlink en United?

Entre las principales características del servicio Starlink en vuelos de United se destacan:

Streaming sin interrupciones : acceso a plataformas como Netflix, YouTube o eventos en vivo sin necesidad de descargar contenidos previamente.

: acceso a plataformas como Netflix, YouTube o eventos en vivo sin necesidad de descargar contenidos previamente. Trabajo remoto en tiempo real : posibilidad de colaborar con equipos, editar documentos y participar en videollamadas.

: posibilidad de colaborar con equipos, editar documentos y participar en videollamadas. Juegos en línea : conectividad estable para jugar en plataformas multijugador o seguir transmisiones en vivo.

: conectividad estable para jugar en plataformas multijugador o seguir transmisiones en vivo. Compras y reservas : acceso sin restricciones a servicios de entrega, restaurantes y plataformas de viaje.

: acceso sin restricciones a servicios de entrega, restaurantes y plataformas de viaje. Conexión simultánea en múltiples dispositivos: los pasajeros pueden conectarse desde su celular, tableta, computadora portátil y la pantalla del respaldo del asiento.

Este despliegue tecnológico se enmarca en la estrategia de United por transformar su flota con más de 300,000 pantallas individuales, al tiempo que incorpora cientos de nuevos aviones y moderniza los existentes.

Con la implementación de Starlink, United busca posicionarse como líder en conectividad aérea, diferenciándose de otras aerolíneas y reforzando la fidelidad de sus clientes.