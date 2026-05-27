¡Llegará muy pronto! Starlink, el Wi-Fi ultrarrápido de American Airlines

American Airlines anunció la incorporación de Starlink, el sistema de conectividad Wi-Fi de alta velocidad más avanzado en la aviación comercial, cuya implementación en toda su flota está prevista para 2027.

Con esta adición, la compañía aérea reafirma su compromiso de modernizar y elevar la experiencia de conectividad a bordo de sus aviones de fuselaje angosto (narrowbody). El proceso de instalación dará inicio en el primer trimestre de 2027 y abarcará más de 500 unidades.

“Como una aerolínea global premium, buscamos constantemente alianzas de clase mundial como Starlink para ofrecer a nuestros clientes lo que realmente necesitan y esperan”, señaló Heather Garboden, directora de Experiencia del Cliente de American Airlines.

Conectividad satelital de nueva generación

Starlink es reconocido como uno de los sistemas satelitales más avanzados del planeta. Con miles de satélites operando en órbita baja, la red desarrollada por la empresa aeroespacial SpaceX puede proporcionar conectividad multigigabit a las aeronaves mediante su terminal Aero, capaz de alcanzar velocidades de hasta 1 Gbps por antena.

“La alta velocidad y baja latencia del sistema hacen que la conexión inalámbrica sea mucho más confiable, algo esencial cuando los pasajeros necesitan cargar páginas, integrarse a herramientas de colaboración en tiempo real o mantenerse enlazados de manera constante durante el trayecto. Estamos entusiasmados de llevar internet similar a la de casa a nuestra flota de fuselaje angosto, permitiendo trabajar, jugar, hacer streaming y navegar sin límites”, agregó.

El servicio permitirá una navegación fluida, reproducción de contenido sin interrupciones y comunicación en tiempo real en rutas nacionales e internacionales de corta distancia.

Por su parte, Jason Fritch, vicepresidente de Ventas Empresariales de Starlink en SpaceX, comentó: “Estamos orgullosos de sumar Starlink a bordo de American Airlines y ofrecer internet rápido y confiable tanto para pasajeros como para la tripulación. Ya sea por negocios o placer, esta tecnología permitirá una vivencia completamente conectada de puerta a puerta, haciendo cada vuelo más cómodo y eficiente”.

La aerolínea estadounidense planea actualizar su oferta de Wi-Fi en más de 500 aeronaves Airbus, incluyendo las nuevas entregas de los modelos A321XLR y A321neo.