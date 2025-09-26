Antonio Cosío Pando nuevo presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET)

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) tiene nuevo presidente, se trata de Antonio Cosío Pando, director general de Grupo Brisas, quien fue elegido para el periodo 2025-2028. Durante la Asamblea General Ordinaria Anual del organismo, se realizó la votación en la que fue seleccionado por unanimidad. Así, Braulio Arsuaga, cede la estafeta.

En su primer mensaje, el flamante nuevo presidente afirmó que su gestión se centrará en tres ejes estratégicos: Turismo Seguro, Digital y Regenerativo.

Reconoció que el sector enfrenta actualmente diversos retos, entre ellos la falta de promoción, una mala imagen del país, la inseguridad y la pérdida de participación en los mercados internacionales.

Ante estos desafíos, subrayó que la unidad es más necesaria que nunca para transformar las amenazas en oportunidades.

El CNET agradeció la labor de Braulio Arsuaga, quien durante cinco años encabezó el organismo con liderazgo y compromiso:

«Tu visión y compromiso fortalecieron nuestra unidad. Hoy celebramos tu gestión y renovamos juntos el compromiso de seguir construyendo un turismo sólido y próspero», se lee en un video.

Por su parte, la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, felicitó a Cosío Pando por su nombramiento, destacando la cercanía que ha mantenido con el puerto y su compromiso con la industria turística del país.

Jorge Paoli Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH), también resaltó su trayectoria y aportaciones al desarrollo económico regional.

¿Quién es Antonio Cosío?

Heredero de una familia con sólida tradición empresarial, Antonio Cosío Pando se ha consolidado como un referente en el turismo nacional. Desde Acapulco, su visión estratégica ha sido clave para fortalecer la competitividad del destino y avanzar hacia un modelo sostenible.

Tanto él como Jorge Paoli Díaz representan a una generación de líderes comprometidos con el desarrollo del puerto. Su colaboración con la alcaldesa ha generado confianza y certeza para la inversión turística.

Recientemente, autoridades municipales agradecieron su respaldo en la modernización de la oferta hotelera, en coordinación con la ANCH y con el apoyo de cámaras y asociaciones del sector —incluidas las de hotelería, gastronomía y transporte—. Esta sinergia ha contribuido al crecimiento económico y la generación de empleos.

El reconocimiento también se extendió al secretario de Turismo estatal, Noé Peralta Herrera, por su cercanía con la iniciativa privada y su papel en el impulso del desarrollo turístico en la región.