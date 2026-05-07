EE.UU. anuncia medidas para apoyar a pasajeros tras cierre de Spirit Airlines

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean P. Duffy, anunció una serie de medidas para apoyar a los pasajeros afectados tras la quiebra y el cese de operaciones de Spirit Airlines, aerolínea de bajo costo que operó durante más de 33 años.

La suspensión definitiva de actividades ocurre en medio de presiones financieras derivadas del incremento en los precios del combustible, así como otros factores que impactaron negativamente las proyecciones económicas de la compañía.

“Independientemente de cómo llegamos a esta situación, la Administración está comprometida a velar por los pasajeros y sus familias cuando viajen en avión”, declaró Duffy. Añadió que se han activado acuerdos con otras líneas aéreas para evitar que los usuarios queden varados y garantizar la continuidad en las rutas.

Medidas para pasajeros afectados

Tras conversaciones con el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DoT), aerolíneas como American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines, JetBlue, Southwest, Allegiant, Frontier, Avelo y Breeze acordaron implementar distintas acciones de apoyo.

Destacan:

Tarifas con precio limitado

Aerolíneas como United, Delta, JetBlue y Southwest ofrecerán tarifas con tope máximo para pasajeros de Spirit que necesiten reprogramar sus vuelos. Para acceder a estos beneficios, los usuarios deberán presentar su número de confirmación y comprobante de compra.

Estas tarifas estarán disponibles por tiempo limitado:

JetBlue: 72 horas

Southwest: 72 horas (en mostrador del aeropuerto)

Delta: cinco días

United: hasta dos semanas

Descuentos y congelamiento de precios

American Airlines y Delta ofrecerán tarifas reducidas en rutas con alta demanda, mientras que Allegiant congelará precios en rutas coincidentes con Spirit. Por su parte, Frontier anunció descuentos de hasta 50 % en tarifas base en su red hasta el 10 de mayo.

Apoyo a trabajadores

Las principales empresas aéreas estadounidenses también implementaron medidas para los extrabajadores de Spirit. Entre ellas, destacan facilidades de traslado, acceso a vuelos y procesos de contratación preferencial.

Además, American Airlines y United Airlines han habilitado plataformas digitales para facilitar la incorporación de exempleados a nuevas oportunidades dentro del sector.

Opciones de reembolso

El Departamento de Transporte recordó que los procesos de quiebra pueden afectar las compensaciones a los consumidores. No obstante, recomendó a los pasajeros:

Contactar a la institución emisora de su tarjeta de crédito para solicitar reembolsos por servicios no prestados.

Revisar las coberturas de su seguro de viaje.

Presentar una reclamación formal ante el tribunal de quiebras, considerando que el proceso puede ser prolongado y no garantiza el reembolso total.

El Departamento de Transporte señaló que continuará monitoreando la situación para garantizar que los pasajeros afectados por el cierre de Spirit Airlines reciban apoyo oportuno.