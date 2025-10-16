¡Ojo! Revisa tu pasaporte: sellos turísticos podrían causar problemas al viajar

El pasaporte es uno de los documentos más importantes para cualquier viajero, ya que acredita la identidad y nacionalidad mexicana en el extranjero. Sin embargo, diversas agencias de viajes han lanzado una advertencia sobre el uso de sellos turísticos o conmemorativos, que podrían generar complicaciones al momento de abordar un vuelo o tramitar una visa.

Algunas aerolíneas consideran estos sellos no oficiales como una “mutilación” del pasaporte, lo que ha derivado en casos donde se ha negado el check-in o el embarque a ciertos pasajeros.

Los sellos en cuestión suelen ofrecerse en destinos turísticos como Machu Picchu o la Montaña de los Siete Colores en Perú, así como en puntos emblemáticos de Argentina o Chile, donde los visitantes pueden estampar marcas simbólicas como recuerdo del viaje. Aunque estas prácticas son comunes, no están autorizadas por autoridades migratorias y pueden afectar la validez del documento.

Expertos en turismo recomiendan evitar cualquier sello, marca o inscripción que no sea realizada por un agente de migración, incluso si se trata de un recuerdo inofensivo. Cualquier alteración puede interpretarse como una modificación o daño al documento oficial.

Además, se sugiere revisar el estado físico del pasaporte antes de viajar. Si presenta manchas, tachaduras, roturas o desgaste, se recomienda tramitar uno nuevo. En el caso de algunos trámites de visado, como los de la Embajada de China en México, los pasaportes con sellos turísticos —como los de Machu Picchu, Fin del Mundo (Ushuaia) o Cabo de Hornos— son motivo de rechazo automático.