¡Ojo! Revisa tu pasaporte: sellos turísticos podrían causar problemas al viajar
El pasaporte es uno de los documentos más importantes para cualquier viajero, ya que acredita la identidad y nacionalidad mexicana en el extranjero. Sin embargo, diversas agencias de viajes han lanzado una advertencia sobre el uso de sellos turísticos o conmemorativos, que podrían generar complicaciones al momento de abordar un vuelo o tramitar una visa.
Algunas aerolíneas consideran estos sellos no oficiales como una “mutilación” del pasaporte, lo que ha derivado en casos donde se ha negado el check-in o el embarque a ciertos pasajeros.
Los sellos en cuestión suelen ofrecerse en destinos turísticos como Machu Picchu o la Montaña de los Siete Colores en Perú, así como en puntos emblemáticos de Argentina o Chile, donde los visitantes pueden estampar marcas simbólicas como recuerdo del viaje. Aunque estas prácticas son comunes, no están autorizadas por autoridades migratorias y pueden afectar la validez del documento.
Expertos en turismo recomiendan evitar cualquier sello, marca o inscripción que no sea realizada por un agente de migración, incluso si se trata de un recuerdo inofensivo. Cualquier alteración puede interpretarse como una modificación o daño al documento oficial.
Además, se sugiere revisar el estado físico del pasaporte antes de viajar. Si presenta manchas, tachaduras, roturas o desgaste, se recomienda tramitar uno nuevo. En el caso de algunos trámites de visado, como los de la Embajada de China en México, los pasaportes con sellos turísticos —como los de Machu Picchu, Fin del Mundo (Ushuaia) o Cabo de Hornos— son motivo de rechazo automático.
@travel2daymx 😳 Hoy me enteré de algo que puede arruinarte un viaje a China 🇨🇳 Si tu pasaporte tiene sellos NO oficiales, como los de Machu Picchu o la Montaña de los 7 Colores en Perú 🇵🇪, las aerolíneas pueden negarte el check-in. Sí… lo consideran mutilación del pasaporte 😬. Esto ya le ha pasado a varios viajeros, porque esos sellos no son emitidos por migración, sino turísticos. Y para países como China, cualquier alteración —por mínima que sea— puede invalidar tu documento. 💡 Mi recomendación: ✅ No permitas que estampen sellos turísticos en tu pasaporte. ✅ Si quieres conservar recuerdos, hazlo en una libreta aparte 📝. ✅ Revisa tu pasaporte antes de viajar y asegúrate de que esté en perfecto estado. ✅ Si ya lo tienes sellado, contacta con la embajada antes de tu vuelo. Soy Yovanna, y solo los muy amigos me dicen Yovis 😉. Te enseño a evitar errores que pueden costarte un viaje entero ✈️🌍 #H#HoyMePreguntaronP#PasaporteViajeroT#TipsDeViajeC#ChinaTravel ♬ Vibes – ZHRMusic
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recuerda que el pasaporte mexicano es propiedad del Gobierno de México y su alteración puede invalidarlo. Por ello, los viajeros deben cuidarlo, conservarlo en buen estado y asegurarse de que únicamente contenga los sellos migratorios oficiales.
Antes de tu próximo viaje, revisa tu pasaporte: un simple sello conmemorativo o divertido podría arruinar tus planes.