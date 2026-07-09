Anko van der Werff, nuevo Presidente y CEO de Air Canada

Air Canada anunció un cambio en su dirección ejecutiva con el nombramiento de Anko van der Werff como nuevo Presidente y Director Ejecutivo de la compañía. También se incorporará al Consejo de Administración y asumirá el cargo a finales de enero de 2027, tras la jubilación de Michael Rousseau, quien concluye una trayectoria de 19 años dentro de la aerolínea.

El nombramiento marca el inicio de una nueva etapa para Air Canada, que apostó por un ejecutivo con experiencia internacional para continuar su estrategia de crecimiento y transformación. La empresa informó que la selección fue el resultado de un proceso de búsqueda global que evaluó distintos perfiles, entre ellos la capacidad de comunicarse en francés.

Vagn Sørensen, presidente del Consejo de Administración, señaló que el nuevo director cuenta con una trayectoria de 25 años en la industria aérea y experiencia al frente de compañías internacionales. Destacó su paso por Scandinavian Airlines (SAS), Avianca Group, Aeroméxico, KLM Royal Dutch Airlines y Qatar Airways.

¿Quién es Anko van der Werff?

Antes de llegar a Air Canada, Anko van der Werff ocupó la presidencia y dirección ejecutiva de Scandinavian Airlines (SAS), donde encabezó un proceso de transformación estratégica desde 2021.

Anteriormente dirigió Avianca y desempeñó el cargo de vicepresidente ejecutivo y director comercial de Aeroméxico. También ocupó puestos directivos en Qatar Airways y KLM Royal Dutch Airlines, lo que le permitió desarrollar experiencia en Europa, América Latina y Oriente Medio.

Además de su trayectoria empresarial, formó parte del Consejo de Gobernadores de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) hasta junio de 2026 y colaboró con distintos consejos de administración relacionados con la aviación, la tecnología y los negocios.

El ejecutivo es licenciado en Derecho por la Universidad de Leiden y realizó estudios ejecutivos en la Escuela de Negocios de Harvard. Habla neerlandés, francés, inglés, español, italiano y sueco.

¿Cómo será la transición en Air Canada?

Michael Rousseau dejará oficialmente la empresa el 31 de agosto de 2026. No obstante, permanecerá disponible durante el periodo de transición para apoyar el proceso de relevo.

Mientras llega la fecha en la que Anko van der Werff asuma la presidencia ejecutiva, el Comité Ejecutivo reportará directamente al Consejo de Administración.

Por su parte, el nuevo directivo expresó que representa un honor dirigir una de las aerolíneas más reconocidas de Canadá. También adelantó que se trasladará a Montreal para comenzar esta nueva etapa y trabajar junto al equipo de Air Canada con el objetivo de fortalecer la propuesta de valor para los clientes, impulsar la estrategia de la empresa y continuar el desarrollo de la compañía en los próximos años.