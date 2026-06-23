Air Canada estrena un nuevo espacio premium para viajeros en el Aeropuerto Internacional de Quebec

Air Canada estrenó un nuevo espacio premium para sus viajeros en el Aeropuerto Internacional Jean Lesage de la ciudad de Quebec (YQB). Se trata del Air Canada Café, un entorno contemporáneo diseñado para que los pasajeros puedan descansar y recargar energía antes de su vuelo, con propuestas gastronómicas inspiradas en la cocina local.

Esta es la séptima apertura de este concepto por parte de la aerolínea, lo que refuerza su inversión en la experiencia premium del cliente en Quebec, al tiempo que expande el formato de cafetería como parte de su programa plurianual de modernización de salas VIP a nivel global. El espacio se ubica dentro de la terminal y tiene capacidad para 97 personas. Cuenta con asientos orientados a la productividad para trabajar o atender llamadas, además de tomas de corriente en cada lugar, garantizando mayor confort para los usuarios.

“Con este nuevo Air Canada Café, hemos creado un entorno que rinde homenaje a la ciudad: cálido, sereno e inspirado en su rica y singular personalidad. Quebec es uno de los grandes tesoros de Canadá, y nos enorgullece incorporar un fragmento de su magia a la experiencia de viaje”, afirmó Jacqueline Harkness, directora general de Productos y Servicios de Air Canada.

El espacio combina la inspiración del paisaje natural de la ciudad con el carácter y encanto de la región, generando una atmósfera de calma y bienestar. Además, está presidido por dos obras de reconocidos artistas canadienses: “Flow”, una vibrante abstracción en acrílico, óleo y tinta sobre lienzo de la artista Antonietta Grassi, y “1982”, una pieza geométrica colorida en acrílico sobre lino del artista y novelista Douglas Coupland.

“La inauguración de este Air Canada Café se alinea plenamente con nuestro compromiso de ofrecer una experiencia cada vez más acogedora y distintiva a los viajeros que eligen volar desde nuestro aeropuerto”, señaló Stéphane Poirier, presidente y director ejecutivo del Aeropuerto Internacional Jean Lesage de la ciudad de Quebec (YQB).

La propuesta gastronómica incorpora productos locales y colaboraciones con socios indígenas y productores de Quebec. El espacio contará con una estación de autoservicio con opciones frías y calientes para consumo en el lugar, además de alternativas adaptadas a distintas necesidades alimentarias, con etiquetado claro de alérgenos.

El acceso al Air Canada Café en YQB está disponible para pasajeros elegibles de vuelos nacionales, incluyendo miembros Aeroplan Elite (50 mil puntos o más), miembros Star Alliance Gold, titulares de tarjetas Aeroplan de marca compartida y clientes que viajen en clase Business en vuelos de Air Canada y aerolíneas de Star Alliance con salida desde YQB.