American Airlines tendrá una temporada de verano histórica

American Airlines se prepara para una temporada de verano histórica en 2026. La aerolínea prevé recibir a 75 millones de pasajeros en 750 mil vuelos durante su periodo de mayor demanda, que va del 21 de mayo al 8 de septiembre.

Este verano también tendrá un valor especial para American Airlines, ya que coincide con su centenario. La compañía espera superar el récord de 2019 y operar su programa más amplio hasta la fecha.

¿Cuántos pasajeros espera American Airlines este verano?

El arranque de la temporada será durante el fin de semana del Memorial Day. Del 21 al 26 de mayo, American Airlines prevé transportar a más de 4.2 millones de pasajeros en más de 40 mil vuelos. El viernes 22 de mayo será el día con mayor movimiento dentro de ese periodo.

Durante todo el verano, la aerolínea tendrá jornadas de alta operación. El 17 de julio será el día con más vuelos, con 6 mil 995 operaciones. Le seguirá el 10 de julio, con 6 mil 991 vuelos. En promedio, despegarán cinco vuelos por minuto, lo que equivale a casi 500 pasajeros cada 60 segundos.

Cambios para mejorar la operación

American Airlines realizó mantenimiento preventivo de su flota antes de la temporada alta. También preparó instalaciones para el calor y reforzó personal en puntos clave.

Uno de los ajustes más relevantes se aplicó en el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth. Ahí, la línea aérea implementó un nuevo horario de 13 turnos, con el objetivo de reducir retrasos, conexiones perdidas y cambios de puerta. Este centro de operaciones tiene un peso importante dentro de la red, por lo que sus mejoras impactan en otros vuelos.

En Filadelfia, American Airlines reorganizó sus vuelos transatlánticos por la tarde. Este cambio busca reducir la congestión y mejorar la puntualidad.

Más rutas y enfoque en Chicago

La compañía aérea suma vuelos desde Filadelfia a Budapest y Praga. También agrega rutas de larga distancia desde Dallas-Fort Worth hacia Atenas y Zúrich, además de una conexión desde Miami hacia Milán.

Chicago O’Hare será otro punto relevante. La aerolínea espera recibir a más de 5.2 millones de clientes en este aeropuerto, lo que representa un aumento del 11 % frente a 2025.

Nuevas herramientas

American Airlines incorporó mejoras digitales para sus clientes. La aplicación da información sobre retrasos, cancelaciones, cambios de reserva, seguimiento de equipaje y cupones digitales.

Ampliará el uso de tarjetas de embarque en billeteras digitales y ofrecerá Wi-Fi gratuito, patrocinado por AT&T, para miembros AAdvantage en casi todos sus vuelos.

Además, TSA PreCheck Touchless ID estará disponible en 60 aeropuertos, incluidos sus centros de operación. Continuará el programa One Stop Security entre Dallas-Fort Worth y Londres Heathrow, que facilita conexiones sin recoger equipaje ni repetir controles.

Con una operación más estable y una experiencia de viaje más práctica para millones de pasajeros, AA atenderá una gran demanda veraniega.