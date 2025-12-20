Altour celebra su gala de fin de año y presenta Altour Vacations

Altour realizó su gala de fin de año, dando inicio a los festejos por su 30 aniversario con socios, amigos y colaboradores. Asimismo, anunciaron su nueva unidad de negocio: Altour Vacations.

Gabe Rizzi, presidente de Altour, en un mensaje en video agradeció a todos los equipos, además de los asesores independientes. Felicitó al CEO de la empresa, José Luis Castro, por su liderazgo. Este último comentó:

“Si tuviera que definir todo lo que hemos hecho este año, lo que hemos conseguido y tuviera que usar una sola palabra sería: agradecimiento. A ustedes por su trabajo, esfuerzos, las ganas de seguir creciendo, de seguirnos llevando a lugares que nunca nos hubiéramos imaginado”.

Presentó a parte de su equipo como Anahí Solís, Alejandro García Bautista, Pablo Alonso, Daniel Segura, entre otros. “Feliz Navidad, Año Nuevo, esperemos que el 2026 nos traiga muchos retos y nos siga permitiendo hacer lo que nos gusta, y esas barreras que están en el camino las vamos a seguir venciendo”, comentó Castro.

Por su parte, Giancarlo Mulinelli, vicepresidente sénior de Ventas globales de Aeroméxico enfatizó que este año es el segundo mejor después del 2024, que con todos los temas geopolíticos que enfrentaron, es un gran resultado, en parte a empresas como Altour.

José Luis Castro, Anahí Solís y Alejandro García Bautista José Luis Castro, Angie Villalobos y Giancarlo Mulinelli Peter Vlitas, Anahí Solís y Arik Kamal José Luis Castro, Felipe de Anda, Anahí Solís, Alejandro García Bautista, Pablo Alonso, Daniel Segura, Araceli González y Luis Llerandi Giancarlo Mulinelli, José Luis Castro, Diana Olivares y Arif Kamal Verónica Reynosa, José Luis Castro y Lorena Calvet Gabriela Caldera, Jorge Garay y Anahí Solís Pablo Alonso, José Luis Castro y Luis Llerandi Giancarlo Mulinelli, José Luis Castro, Saúl Ángeles, Daniel Torres, Verónica Celis y Peter Vlitas José Luis Castro Angie Villalobos y Giancarlo Mulinelli Manuel Vázquez, Efrén Mata y Jéssica Mata Marisol Arias, Esther Yudovich y Liliana Suárez David Santacruz, Carlos Díaz, Joan Mendoza, Mauricio Montemayor, Anaisabel Corman, Cecilia Hernández, Ivette Macías, Omar Vázquez y Michelle Rodríguez Marcela López, Érick Herrera y Leticia Chávez Nataly Lira, Julio Sánchez, Norma Pérez y Antonio de Jesús Ortiz Salvador Álvarez, Jonathan Hernández, Miguel Ángel Ortiz y Manuel Herrera

Altour Vacations

Es una nueva unidad de negocio de Altour, donde la tecnología se convierte en tu aliado para crear experiencias de viaje inolvidables y a la medida. Con una extensa oferta de servicios, acceso incomparable al mejor contenido, atractivas promociones y plataforma tecnológica.

En el sitio web podrás planificar, crear un itinerario personal, para que los destinos se vuelvan experiencias inolvidables con tus seres queridos, satisfacciones emocionantes y joyas ocultas por descubrir.

En una gran noche, los presentes disfrutaron de una rifa y baile, para cerrar con broche de oro este 2025.