Visit California: amplia oferta deportiva y turística

En una Play Date, Visit California presentó al estado como la capital del deporte, destacando la amplia oferta de actividades y experiencias que los viajeros mexicanos pueden disfrutar en el destino.

El evento estuvo encabezado por Claudia Góngora, PR Manager de Visit California en México; Clara Muro, Account Director de Visit California en México; y Héctor González, Digital & Influencer Marketing Specialist en Global Marketing & Sales, Inc, quienes dieron a conocer la diversidad con la que cuenta el estado.

“California es el lugar definitivo para cualquier tipo de mood al momento de viajar. Si buscan relajación, lujo, viajes en solitario, en pareja o en familia, California es la mejor opción”, comentó Góngora.

Además, resaltó que el estado cuenta con 12 regiones que ofrecen una gran variedad de experiencias, entre ellas playas, valles, montañas, desiertos, acantilados, bosques y viñedos.

California, sede del deporte

“California no solo posee paisajes naturales impresionantes, también es sede de grandes eventos deportivos. Este año, además del Mundial, tendremos importantes eventos para todo tipo de aficionados, y el próximo año seguirán llegando más”, señaló González.

Góngora destacó que California alberga más equipos profesionales que cualquier otro estado de Estados Unidos.

Entre ellos se encuentran cuatro franquicias de la NBA: Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Golden State Warriors y Sacramento Kings; cinco equipos de las Grandes Ligas de Béisbol, así como algunos de los estadios más emblemáticos, entre ellos Dodger Stadium; y cuatro clubes de la MLS: LA Galaxy, Los Angeles FC, San Jose Earthquakes y San Diego FC.

Lujo, golf y Mundial 2026

Asimismo, resaltó la oferta de turismo de lujo ligada al golf, gracias a campos de prestigio internacional como Pebble Beach Golf Links, Riviera Country Club y Torrey Pines Golf Course, sedes recurrentes de torneos de la PGA y del U.S. Open.

De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, González aseguró que California “está tirando la casa por la ventana”, al prepararse para recibir los 14 partidos que se disputarán en el estado durante el torneo.

“Para quienes no asistan a los estadios o estén de paso, tanto Los Ángeles como el área de la Bahía de San Francisco tendrán programas especiales de fan zones y actividades alrededor de las ciudades”, agregó.

Finalmente, González destacó la importancia del viajero mexicano para California, al señalar que la diversidad y energía que aportan enriquecen la experiencia turística del estado. “Todos los visitantes son bienvenidos en California; sin importar la actividad que elijan, vivirán una experiencia increíble”, concluyó.