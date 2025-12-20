Viajes Intermex festejó el fin de año con gran fiesta

Son 41 años los que cumplió Viajes Intermex este 2025, y como es ya tradicional los festejó en gran evento de cierre de año, reuniendo a sus proveedores, clientes, amigos y desde luego con todos y cada uno de los miembros de su equipo, quienes son pieza clave de este gran consorcio, en una tarde plena de amistad y camaradería.

Lorenzo Salsamendi, fundador y presidente del consejo de esta compañía, fungió como grandioso anfitrión de esta celebración, agradeció por un año más y, por el apoyo de todos los presentes. Posteriormente, los directivos de la agencia y algunos invitados especiales dedicaron palabras por esta fecha.

Bárbara Karim, directora de Operaciones fue otra de las grandes anfitrionas y excelente Maestra de Ceremonias: “Quiero agradecer a todos ustedes por estar aquí y por su compromiso al apoyarnos siempre. Estamos cerrando un año más, quién lo diría, pasó rapidísimo, también quiero agradecer el apoyo y patrocinio de nuestros socios comerciales que hicieron posible esta fiesta, y los voy a nombrar: Air France-KLM Delta, Aeroméxico, NAO Travel Collection, Royal Caribbean, Princess Cruises, Norwegian Cruise Line, Universal Assistance, Operadora Travel Shop, Price Travel, Emirates, Sabre, Expedia TAAP, Brightline, Agent Cars, Mega Travel y Virgin Royal Cruises ¡Gracias a todos ustedes!”, dijo.

Bárbara Karim, Raúl Lazo de la Vega, Livier Bustos, Dulce Puebla, José Luis Márquez, Giancarlo Mulinelli y Lorenzo Salsamendi Lorenzo Salsamendi, Bárbara Karim, José Luis Márquez y Raúl Lazo de la Vega Jaime Díaz, José Luis Márquez, Miguel Galicia, Pierre Sondag y Diana Olivares Jesús Pérez, Susy Torres, Fernando Cruz y Daya Cruz Octavio Hernández, Ximena Alvarado y Alberto Hernández Mary Carmen Reyna, Bárbara Karim, Alejandra del Valle, José Manuel Reyna, Carlos Martínez, Lupita Gómez y Jesús Pérez Mauricio Bustamante, Lupita Gómez, Paco Bravo y Mary Carmen Reyna Alberto Muñoz, Giancarlo Mulinelli, Josué Meza, Raúl Lazo de la Vega y Lorenzo Salsamendi Lourdes Croskey y Diana Olivares Alberto Muñoz, José Luis Márquez, Giancarlo Mulinelli, Lorenzo Salsamendi, Livier Bustos y Mercedes Cuevas Adriana Holguín, Nadia Márquez, Fernanda Basurto, Takako Yamada y Esthela de Buen Esthela de Buen, Lorenzo Salsamendi, Raúl Lazo de la Vega y Pierre Sondag Edith Aguilar y Ruth Leal Luis Javier Gutiérrez, Cristian Magaldi y Paco Bravo Daya Cruz entregando un premio

Agradece por un exitoso 2025

Salsamendi expresó su reconocimiento a todos los presentes, destacando el compromiso y la dedicación que han sido importantes para la trayectoria de la empresa: “Gracias por acompañarnos como siempre, hoy en día somos 230 personas aquí, entre 70 invitados, proveedores, amigos todos, y 160 que forman parte de Intermex”.

Destacó la presencia de Livier Bustos, gerente general Delta Air Lines/Air France-KLM y de Giancarlo Mulinelli, vicepresidente sénior de Ventas Globales de Aeroméxico. Comentó que este año tienen mucha gente nueva: “Sí, una tercera generación dentro de Intermex y otros más que se han ido, siguiendo su propia historia personal”.

Habló de Olma INTERMEX

En efecto, Salsamendi compartió con los presentes su felicidad y contó que en Italia abrió una oficina en Milán, que se llama Olma INTERMEX: “Compramos además un Castillo, que es ya un maravilloso hotel-boutique, nos dedicaremos aquí sobre todo al “anti-egging” que está de moda, es decir un retiro lujoso anti envejecimiento donde tendremos un programa de bienestar especializado. Será un reto, a los 41 años de INTERMEX empezar de nuevo, a conquistar el viejo mundo, en lugar de que sea al revés. Y quiero desearles una Feliz Navidad y un exitoso 2026, que Dios los cuide mucho y aquí nos veremos en el aniversario número 42”, concluyó.

Miguel Galicia entregando un premio Neiyarit López, Pasquale Speranza, Raúl Lazo de la Vega y Patty Torres Ruth Leal, Kei Kaneda y Silvia Troyce Octavio Hernández, Marcela Anguiano, Bárbara Karim, Ruth Leal, Lourdes Croskey, Viridiana Ruiz, Edith Aguilar, Paco Bravo, Adriana Holguín y Jorge Valdez Daya Cruz, Jorge Sales Jr. y José Roncero Rafael González, Dulce Puebla, Livier Bustos y Lorenzo Salsamendi Jorge Valdez, Bárbara Karim y Eduardo Marín Ganadores de la rifa en Comida de fin de año de Intermex Alejandrina Hernández, Margarita Jirash y Magdy Hierro Adriana Gracia Ramos y Vicky Varón Cristian Magaldi y Sonia Olvera Patricia Morales, Miguel Salazar y Claudia Elías Liliana Anguiano, Marcela Anguiano y Arturo Cortés Zayra Juárez y Verónica Barrón Jorge Valdez, Érika González y Daya Cruz

Raúl Lazo de la Vega

El director general de Viajes Intermex, un hombre determinante en la empresa, tomó la palabra emocionado: “Es increíble cómo pasa el tiempo, se nos fue el año completo, muchísimas gracias a todos, en especial al equipo de ventas por su profesionalismo y dedicación, asimismo, gracias a nuestros queridos proveedores que entienden todas nuestras necesidades. Cada año es de aprendizaje, sabiduría y de retos. Tenemos muchas más cosas qué hacer, las realizaremos juntos”. Luego entregó un reconocimiento a dos personas del equipo que se retiran de la compañía: Dani y Jaquelín.

Por su parte, José Luis Márquez Salsamendi, director general adjunto leyó una frase célebre de Charles Darwin: “‘No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente la que sobrevive. Es la que es más adaptable al cambio’. Y lo digo hoy porque vivimos tiempos desafiantes, hoy más que nunca tenemos una competencia intensa, marcada, que cambian a gran velocidad y un entorno donde adaptarse fácilmente ya no es una opción, sino una obligación. Los modelos de negocios evolucionan, las expectativas de los clientes cambian y eso lo vemos diario, las decisiones deben de tomarse cada vez con más agilidad, en este contexto la tecnología se ha vuelto un aliado clave, las nuevas herramientas digitales y especialmente la inteligencia artificial están transformando la manera de trabajar, pero más allá de eso, es cómo usamos estas herramientas: con criterio, ética y el talento humano que siempre nos ha distinguido en este equipo”.

Los patrocinadores premium como Livier Bustos, gerente general de Delta Air Lines y Air France-KLM en México precisó: “Gracias por dejarnos ser parte de esta gran familia Intermex, este año, logramos resultados grandiosos y esperamos que el próximo año sea mejor”.

En tanto, Giancarlo Mulinelli, vicepresidente sénior de Ventas Globales de Aeroméxico, enfatizó su agradecimiento a los directivos: “Gracias a todos, nos honran haciéndonos parte de esto. Todos recordarán el 2024 que fue en todos sentidos el mejor año en la historia de Aeroméxico, pero nos sentimos más orgullosos del 2025, porque a pesar de esos vientos en contra, este será el segundo año mejor de la historia de nuestra aerolínea, y sabemos que esto no hubiese sido posible sin el continuo apoyo de un gran socio estratégico como es Intermex”.

Destacó sus 10 rutas que lanzaron este año, y sus buenas nuevas, como la cotización en la Bolsa de Valores de Wall Street en NY: “Hoy estamos en el top 5 de las líneas aéreas mas rentables del mundo, nos llena de orgullo la gran evolución que hemos tenido».

Dijo, sorpresivamente que por sí solos, Intermex ha transportado alrededor de 25 mil pasajeros este año: “Estamos hablando de que ustedes llenan alrededor de 240 Dream Liners al año, pero lo mejor de todo es que lo hacen con tarifa premium, 75 % de las ventas de Intermex son en tarifas sanas, ustedes son el mejor ejemplo de una venta consultiva. Gracias, es una bendición tenerlos como socios estratégicos”, finalizó.

Regalos

Posteriormente, se entregaron más de 100 regalos, desde boletos de avión, cabinas de cruceros, estancias en hoteles y más. Uno de ellos entregado por Miguel Galicia, CEO de Travel Shop y otro más de Mega Travel, representado por Daya Cruz, gerente de Relaciones Públicas, quienes felicitaron efusivamente a Intermex.

Todos los asistentes degustaron una deliciosa comida, para posteriormente disfrutar del baile y momentos de amistad y camaradería. Sí, Viajes Intermex es una prestigiada y súper exitosa agencia de viajes minorista dedicada al “leisure high end”, principalmente, con diversas oficinas en Ciudad de México y varios estados de la República y con un equipo de colaboradores de más de 200 personas.

¡Muchas Felicidades Lorenzo Salsamendi y Raúl Lazo de la Vega!