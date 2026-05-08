American Airlines amplía su oferta gastronómica y de aperitivos

American Airlines renovó su oferta de alimentos y aperitivos a bordo con nuevas propuestas culinarias para la cabina principal. A partir de ahora, los viajeros podrán disfrutar de snacks y comidas en vuelos seleccionados.

Esta iniciativa surge después de que la aerolínea se asociará con la marca de frutos secos y palomitas “NUTS ON CLARK”, empresa familiar con sede en Chicago, para incorporar una opción de botana con un toque local. Entre las alternativas de refrigerios premium también destacan las acarameladas y saladas Angie’s BOOMCHICKAPOP (disponibles por 5 dólares o 500 millas) y la mezcla de frutos secos tostados y salados “NUTS ON CLARK” (por $11 dólares o mil 100 millas).

¿Cuál es el nuevo menú de American Airlines?

La compañía dio a conocer que ofrecerá platillos seleccionados durante el vuelo. Entre las novedades sobresale su renovada bandeja de frutas y quesos, una opción más completa y satisfactoria para los pasajeros. Este paquete —disponible por 13 dólares o 1,300 millas— incluye una nueva selección de quesos Tillamook, además de frutas y frutos secos, dando como resultado una alternativa más equilibrada y saludable. Ideal para acompañarse con alguno de los vinos disponibles a bordo, la bandeja contiene:

Queso cheddar extra fuerte Tillamook, cheddar ahumado con pimienta negra y queso artigiano con arándanos.

Fruta fresca, albaricoques deshidratados e higos negros secos.

Nueces, galletas gourmet, miel Bonne Maman y chocolate Toblerone.

Por otro lado, será hasta el 1 de junio cuando los pasajeros de Main Cabin en rutas seleccionadas dentro de Estados Unidos, Canadá, el Caribe y México puedan acceder a este menú renovado. Entre las nuevas opciones se encuentra el sándwich de pavo con queso Havarti, servido en pan artesanal de aguacate, acompañado de espinaca fresca, tiras de pimiento rojo dulce y una salsa de cebolla caramelizada con mostaza. Este platillo tendrá un costo de 14 dólares o 1,400 millas e incluirá papas fritas Community Honey BBQ y un postre, convirtiéndose en una alternativa práctica para la comida o cena durante el vuelo.

Con esta renovación gastronómica, American Airlines busca elevar la experiencia a bordo y adaptarse a las preferencias actuales de sus clientes, ofreciendo opciones más variadas, convenientes y con un toque gourmet que transforma la manera de comer mientras se vuela.