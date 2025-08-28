Aeroméxico instalará Wi-Fi en sus aviones Embraer

Aeroméxico continúa innovando para mejorar la experiencia de sus pasajeros. A partir de este año, quienes viajen en aviones Embraer podrán conectarse a Wi-Fi durante el vuelo para acceder a redes sociales y mantenerse en contacto con familiares y amigos.

La aerolínea informó que ya comenzó la instalación del servicio de internet de alta velocidad, provisto por Viasat, en seis aeronaves Embraer 190 operadas por su filial Aeroméxico Connect, las cuales ya ofrecen conectividad a los clientes.

Se espera que antes de que finalice el año, 11 aviones estén equipados con este soporte. El objetivo es completar la instalación en toda la flota de 34 aviones Embraer hacia inicios de 2027.

“En Aeroméxico seguimos enfocados en ofrecer la mejor experiencia de viaje, y la instalación de antenas Wi-Fi en nuestra flota Embraer 190 es muestra de ello. Nuestros pasajeros podrán disfrutar de un vuelo más placentero, al mantenerse conectados durante todo el viaje con mensajería gratuita. Asimismo, podrán reproducir sus contenidos favoritos, enviar correos electrónicos, o conectarse a sus redes sociales a través de una conexión confiable y de alta calidad, como la que ofrece Viasat, al adquirir paquetes especiales”, declaró Andrés Castañeda, Vicepresidente Ejecutivo de Digital y Experiencia al Cliente.

Aeroméxico suma Wi-Fi y mensajería sin costo

Con este avance, la aerolínea mexicana se consolidará como la única compañía aérea en Latinoamérica en ofrecer mensajería gratuita a bordo en todos sus vuelos. Esta iniciativa refuerza su compromiso por mantenerse a la vanguardia en innovación tecnológica y ofrecer una asistencia de clase mundial a sus pasajeros.

Asimismo, la empresa aérea destacó, a través de un comunicado, que mantiene una sólida relación comercial con la corporación brasileña Embraer desde 2007. En tanto, su colaboración con Viasat inició en 2018, cuando la firma de telecomunicaciones comenzó a proveer servicios de conectividad en algunas de sus aeronaves.

No obstante, la institución aseguró que continúa trabajando para fortalecer su propuesta de valor y consolidarse como una operadora aérea moderna, centrada en satisfacer las necesidades de todos sus clientes.