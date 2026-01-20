Sierra Madre arranca 2026 con nuevas rutas y experiencias para el mercado mexicano

Sierra Madre inició el año con paso firme al presentar ante agentes de viajes su catálogo 2026/2027, el cual incluye nuevos destinos y circuitos diseñados para el mercado mexicano.

En colaboración con Mapaplus e Iberia, representadas por Alfonso García, director Comercial de Mapaplus, y Pamela Céspedes, gerente de cuentas Clave de Iberia México, respectivamente, Diego Ontañon, subdirector de la operadora, agradeció la asistencia de cerca de 200 asesores turísticos que se dieron cita para conocer las novedades.

“Estamos muy contentos de iniciar el año con este evento. Vendrán muchos más encuentros y, sobre todo, mayor capacitación para apoyarlos, no solo con productos de calidad, sino con herramientas que les permitan vender más y mejor”, señaló.

Asimismo, destacó que Sierra Madre cuenta con 40 años de trayectoria en el mercado, con una sólida presencia internacional en Europa, además de operaciones nacionales con circuitos en México. Resaltó la apuesta de la empresa por la tecnología mediante Click y Reserva, su plataforma de reservaciones diseñada para agilizar y optimizar procesos.

Anunció que trabajan en el lanzamiento de nuevos bloqueos dirigidos a la comunidad LGBTQ+. “Creemos que todos tienen derecho a viajar de manera cómoda y segura”, afirmó.

Sierra Madre maneja diversos bloqueos destacados como Eco Europa Mágica, Eco Europa Semana Santa, Eco Europa Primavera, España Inolvidable, Europa Edad Dorada y Europa en Breve. Además, ofrece circuitos terrestres en México que incluyen traslados, hospedaje con desayuno y guías acompañantes, así como programas en América Latina, combinados en Sudamérica, Norteamérica (Estados Unidos y Canadá), Asia y Oceanía.

Por su parte, Alfonso García destacó la relación de largo plazo entre Mapaplus y Sierra Madre, a la que calificó como uno de sus principales socios estratégicos en México. Señaló que, junto con el equipo comercial de la compañía, han realizado una caravana por distintos puntos del país, la cual concluyó en la Ciudad de México con el lanzamiento del folleto 2026/2027 de los circuitos de Mapaplus.

Diego Ontañón, Alfonso García y Abraham Pérez Emmanuel Atilano, Mishell Morales, Germán Islas, Irene Bello, Abraham Pérez, Alfonso García, Pamela Céspedes, Diego Ontañón, Aníbal Sánchez y Jair Zepeda Diego Ontañón Alberto Ugalde y Evangelina Segura Diego Ontañón y Alfonso García Alfonso García Laura Navarrete y Maribel Aguilar Diana Landeros, Rubén Islas, Rogelio Jiménez, y Liliana Acoltzi Luz Danery, Ernesto Serrano y Juan Carlos Montoya Abraham Pérez, Dafne Urina, Verónica Velázquez, Fernanda Gómez y Alfonso García

Iberia presenta vuelo entre México y España

Por su parte, Pamela Céspedes destacó que Iberia, recientemente reconocida como la aerolínea más puntual de Europa, opera salidas a más de 140 lugares en 48 naciones.

“Manejamos tres diarios desde la Ciudad de México hacia Madrid, desde donde conectamos con toda nuestra red de destinos en Europa. Durante la temporada de invierno, los horarios son estratégicos, ya que facilitan las conexiones con nuestro banco de vuelos y brindan mayor comodidad al pasajero, incluidos los regresos desde Madrid a la CDMX”, comentó.

Asimismo, subrayó la próxima entrada en operación de la ruta Monterrey–Madrid, cuya venta de boletos inició el 14 de octubre de 2025. El vuelo comenzará operaciones el 2 de julio de este año con tres frecuencias semanales, los días martes, viernes y sábado, y contará con conectividad desde Monterrey hacia el interior del país a través de Viva y Volaris.

Mapaplus presenta destinos únicos para el viajero mexicano

Asimismo, García presentó nuevos circuitos para explorar sitios poco tradicionales y de difícil acceso para el viajero mexicano que busca experiencias diferentes.

Al ser cuestionado sobre el impacto de los acontecimientos internacionales en el turismo, García señaló que la industria ha demostrado una gran capacidad de resiliencia.

“En el turismo siempre ha habido dificultades. Recuerdo, por ejemplo, la erupción del volcán en Islandia que paralizó el tráfico aéreo en Europa. Cada año enfrentamos nuevos retos y, aun así, los superamos. Esto sucede porque la gente quiere viajar, moverse y conocer, y eso nos motiva a seguir trabajando intensamente. Este año presentamos novedades tanto en circuitos por Europa como en programas de larga distancia”, comentó para INVERTOUR.

El director Comercial de Mapaplus detalló que, como parte de lo nuevo para 2026, la operadora lanzará cinco nuevos circuitos. Explicó que, a través de sus marcas Mapaplus y Mapa Tour, la compañía cuenta con 50 mil plazas en vuelos chárter desde España, disponibles por primera vez para el mercado mexicano.

“Los viajeros mexicanos podrán utilizar salidas aéreas propias desde Madrid para enlazar con circuitos en Uzbekistán, los Países Bálticos y Escandinavia, que suelen ser complejos de operar desde México. Al salir desde Madrid se facilita la conexión y el acceso a estas regiones”, señaló.

Salidas con vuelos desde Madrid

Destacan:

Joyas del Báltico 1 y 2

Noruega Fascinante

Uzbekistán, Ruta de la Seda 1 y 2

Bellezas de Suiza

Alsacia, Selva Negra y el Rin

Asia, África y América

Hong Kong y Bali

Lo Mejor de Tailandia con río Kwai e isla de Phuket

Lo Mejor de Bali

Filipinas en Esencia

Descubriendo Kuala Lumpur y Borneo

Joyas de Indochina

Lo Mejor de Vietnam

China Ávatar

Japón y Corea

Lo Mejor de Kenya Salvaje

Lo Mejor de Tanzania y Zanzíbar

Zimbabue y Botswana

Lo Mejor del Este de Canadá

García, finalmente destacó que estas ofertas están pensadas para un viajero mexicano experimentado: “El pasajero ya ha realizado varios viajes y busca que le ofrezcamos cosas interesantes que pueda conocer, disfrutar y explorar”, concluyó.