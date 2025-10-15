Iberia volará de Monterrey a España

La aerolínea española Iberia, una de las principales con presencia en México, anunció el lanzamiento de una nueva ruta que conectará Monterrey con España a partir del 2 de junio de 2026.

Esta operación tendrá tres vuelos semanales y será realizada con un A330-200, con capacidad para 288 pasajeros en clases Business y Turista.

El anuncio fue hecho en conferencia de prensa por Marina Colunga, directora comercial de Iberia para América Latina, quien destacó que esta conexión forma parte de la estrategia de expansión de la empresa en la región.

“Hemos trabajado con mucha dedicación para convertirnos en la puerta de entrada de Latinoamérica hacia el mundo, conectando no solo con las principales capitales de España, sino también con destinos clave a nivel global”, señaló Colunga.

Además, informó que Iberia aumentará su oferta en 2026, alcanzando un total de 800 mil asientos entre México y Europa.

Solo en la Ciudad de México, la línea aérea dispone actualmente de 772 mil asientos, a los que se añadirán 400 mil más entre junio y octubre del próximo año. Este incremento se mantendrá durante la temporada de invierno 2026-2027.

Iberia suma nuevos destinos en Brasil: Recife y Fortaleza

Colunga también anunció nuevos sitios en América Latina. Para finales de este año, Iberia abrirá frecuencias a Recife, y en enero de 2026, a Fortaleza, como parte de su fortalecimiento en la región.

“Latinoamérica es clave en nuestra estrategia. Actualmente tenemos presencia en 21 destinos de 16 países. Y uno de esos, que nos llega muy cerca del corazón, está en el norte de México: Monterrey”, declaró.

Agregó que desde el 14 de octubre ya están disponibles los vuelos entre Madrid y Monterrey, y que comenzarán a operar el 2 de junio, con tres salidas semanales los martes, viernes y sábados.

“El mes de marzo, Iberia cumplió 75 años de volar al país y estamos seguros de que este nuevo modelo ayudará a reforzar los lazos de conectividad, culturales y de amistad que nos unen a México”, concluyó María Jesús López Solás, directora comercial de clientes de la aerolínea.

Actualmente, Iberia tiene acuerdos de código compartido con Viva Aerobús y Volaris, además de interlínea con Aeroméxico, lo que le permite conectar con más de 30 aeropuertos en el país.