American Airlines amplía rutas desde México para temporada navideña y Día de Reyes

American Airlines se programa para la fantásticas fiestas de Día de Muertos y navideñas con la ampliación de sus conexiones desde territorio mexicano, justo a tiempo para facilitar los desplazamientos también durante el Día de Reyes. La línea aérea anunció oferta de vuelos en rutas seleccionadas, incluyendo servicio desde Dallas Fort Worth hacia Morelia, Oaxaca y Durango; desde Phoenix a Zihuatanejo; así como la extensión de la ruta estacional recientemente lanzada desde Chicago a Querétaro, que ahora operará hasta el 5 de enero de 2026.

“Con este servicio adicional, las familias y amigos tendrán aún más oportunidades de reunirse con sus seres queridos durante estas fiestas tan especiales”, afirmó José María Giraldo, director general de operaciones en México, Canadá, el Caribe y Centroamérica.

“En American, nos enorgullece seguir fortaleciendo la conexión entre México, Estados Unidos y otros países, reforzando nuestra posición como la aerolínea estadounidense líder en EE.UU.”

American Airlines refuerza su presencia en México con nueva ruta a Puerto Escondido

Como parte de su crecimiento en la temporada alta de vacaciones de invierno, la aerolínea lanzará su destino número 30 en México con la apertura de la ruta a Puerto Escondido (PXM), a partir del 3 de diciembre.

Además, inaugurará dos nuevas conexiones hacia Chicago, incluyendo un servicio durante todo el año desde Ciudad de México, programado para comenzar el 26 de octubre y trayectos diarios de temporada desde Querétaro, a partir del 18 de diciembre.

Con estas incorporaciones, la compañía alcanzará este invierno más de 880 vuelos semanales desde México durante la temporada alta, lo que representa un incremento de más del 10 % en sus operaciones locales y un aumento superior al 13 % en la capacidad total de asientos en comparación con el mismo periodo del año anterior.