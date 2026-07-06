Colombia revoluciona el turismo global
Al romper récords históricos, se posiciona como el mercado turístico más dinámico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), registrando un crecimiento del 45 % en la llegada de viajeros internacionales. Favorito de un perfil de visitantes jóvenes, acelera su expansión en 2026.
De acuerdo con el más reciente informe global de tendencias publicado por la Organización para la OCDE, Colombia se coronó como el país miembro con el mayor incremento relativo en la llegada de viajeros internacionales.
Al comparar el flujo de visitantes entre el periodo previo a la pandemia (2019) y el cierre de 2025, el territorio colombiano superó en dinamismo a potencias turísticas consolidadas como Japón y Chile.
Constancia del crecimiento
Las cifras oficiales del organismo internacional exponen la magnitud del avance del sector turismo:
- Aumento del 45 % en llegadas, lo que indica un repunte en el flujo de visitantes extranjeros acumulado entre 2019 y 2025.
- 5.99 millones de turistas, capturó el destino al cierre del periodo analizado.
- Ritmo superior a la media, ya que Japón le sigue con un 34 % y Chile con un 33 %, durante el mismo período.
- La expansión continúa, pues recibió más de 2 millones de visitantes en el primer cuatrimestre de 2026, informó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Mientras que el segmento de cruceros registró un fuerte crecimiento con 58 mil pasajeros tan sólo en el mes de marzo.
Su perfil de viajeros
Por otra parte, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo señaló que el 65.2 % de los trotamundos internacionales que la visitaron en el primer trimestre tenían entre 18 y 49 años; un sector que busca estancias urbanas, gastronomía, cultura, naturaleza, eventos, playas, vida nocturna y experiencias locales.
Tres tesoros imperdibles
Así que en INVERTOUR te tenemos algunas sugerencias para que las incluyas en tu próxima visita a Colombia:
- Cobán es la capital de la región de Alta Verapaz, un encantador pueblo de montaña rodeado de exuberantes bosques nubosos y cafetales, ideal para el ecoturismo. Es el punto de partida para realizar odiseas fantásticas rodeado de naturaleza, porque posee un clima templado a lo largo del año. Visita las cuevas de Lanquín, las piscinas naturales que forman escalones de un puente natural de piedra caliza de Semuc Champey, el río Cahabón fluye por debajo. Sumérgete en fincas cafetaleras y no olvides visitar Orguinonia, el santuario de conservación de orquídeas que tiene más de 700 especies, incluida la Monja Blanca, flor nacional de Guatemala.
- Chichicastenango, cariñosamente nombrado «Chichi», es una ciudad de las tierras altas famosa por albergar el mercado tradicional más grande y colorido de Centroamérica. Es un lugar donde las tradiciones mayas centenarias siguen vivas. Gracias a la herencia maya K’iche encontrarás textiles hechos a mano, que incluyen huipiles y cinturones. Disfruta del vibrante bullicio de su mercado, los jueves y domingos, donde miles de mayas se reúnen para intercambiar artesanías, textiles, alimentos y plantas medicinales. Enfrente está la iglesia de Santo Tomás, con 18 escalinatas que representan los meses del calendario maya.
- Lago Atitlán, considerado a menudo el lago más hermoso del mundo, rodeado de volcanes. Es ideal para apostar por la relajación y aventuras excepcionales. En Santiago Atitlán, puedes visitar el santuario de Maximón, al que los devotos le llevan ofrendas de puros, licor y dinero a cambio de protección. Sube a un barco para hacer un recorrido entre los 12 pueblos que rodean el lago. Sorpréndete al caminar por el volcán Pacayo, de fácil ascenso o Acatenango, cuya subida es más desafiante pero recompensa con vistas espectaculares.