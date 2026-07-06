Colombia revoluciona el turismo global

Al romper récords históricos, se posiciona como el mercado turístico más dinámico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), registrando un crecimiento del 45 % en la llegada de viajeros internacionales. Favorito de un perfil de visitantes jóvenes, acelera su expansión en 2026.

De acuerdo con el más reciente informe global de tendencias publicado por la Organización para la OCDE, Colombia se coronó como el país miembro con el mayor incremento relativo en la llegada de viajeros internacionales.

Al comparar el flujo de visitantes entre el periodo previo a la pandemia (2019) y el cierre de 2025, el territorio colombiano superó en dinamismo a potencias turísticas consolidadas como Japón y Chile.

Constancia del crecimiento

Las cifras oficiales del organismo internacional exponen la magnitud del avance del sector turismo:

Aumento del 45 % en llegadas, lo que indica un repunte en el flujo de visitantes extranjeros acumulado entre 2019 y 2025.

5.99 millones de turistas, capturó el destino al cierre del periodo analizado.

Ritmo superior a la media, ya que Japón le sigue con un 34 % y Chile con un 33 %, durante el mismo período.

La expansión continúa, pues recibió más de 2 millones de visitantes en el primer cuatrimestre de 2026, informó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Mientras que el segmento de cruceros registró un fuerte crecimiento con 58 mil pasajeros tan sólo en el mes de marzo.

Su perfil de viajeros

Por otra parte, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo señaló que el 65.2 % de los trotamundos internacionales que la visitaron en el primer trimestre tenían entre 18 y 49 años; un sector que busca estancias urbanas, gastronomía, cultura, naturaleza, eventos, playas, vida nocturna y experiencias locales.

Tres tesoros imperdibles

Así que en INVERTOUR te tenemos algunas sugerencias para que las incluyas en tu próxima visita a Colombia: