Civitatis: 5 destinos favoritos de los mexicanos para viajar este verano

El verano 2026 confirma un cambio en la forma de viajar de los mexicanos. Además de elegir un destino para descansar, ahora buscan aprovechar cada día con actividades que les permitan conocer la cultura, la gastronomía y la historia del lugar que visitan.

De acuerdo con la radiografía de reservas de Civitatis para el periodo comprendido entre el 21 de junio y el 1 de septiembre, las playas mexicanas mantienen su liderazgo, mientras que las ciudades europeas continúan como las favoritas para quienes cruzan el Atlántico. Estos son cinco de los destinos que concentran mayor interés entre los viajeros mexicanos.

1. Cancún y Playa del Carmen

El Caribe mexicano continúa como la primera opción para las vacaciones de verano. Cancún y Playa del Carmen destacan por combinar playas, opciones acuáticas y excursiones hacia otros atractivos de Quintana Roo.

Además del descanso frente al mar, muchos viajeros complementan su estancia con recorridos por la región y experiencias al aire libre.

2. Los Cabos

Los Cabos permanece entre los sitios nacionales con mayor demanda. Sus paisajes costeros, paseos marítimos y cosas recreativas mantienen el interés de quienes buscan unas vacaciones en la playa.

También funciona como punto de partida para excursiones que dejan conocer otros sitios de Baja California Sur.

3. Roma

En el ámbito internacional, Roma encabeza las reservas realizadas por mexicanos en Europa. La capital italiana atrae a quienes desean recorrer sitios históricos, visitar museos y participar en recorridos guiados en español.

Los free tours y las visitas a monumentos forman parte de las actividades más solicitadas durante la estancia.

4. París

París conserva su lugar entre los puntos favoritos para el verano. La ciudad francesa concentra reservas para recorridos históricos, visitas a museos y caminatas por algunos de sus barrios más conocidos.

La posibilidad de descubrir la ciudad mediante vivencias organizadas en español sigue siendo uno de los principales atractivos para los viajeros mexicanos.

5. Tokio

Fuera de Europa, Tokio se consolida como ciudad internacional con mayor crecimiento entre los mexicanos. La capital japonesa combina tradición, tecnología y una amplia oferta cultural que motiva a los visitantes a planificar actividades con anticipación.

Este interés refleja la diversificación de los viajes internacionales y el creciente atractivo de Asia para el mercado mexicano.

Viajar para conocer más

Según Juan Rossello, Country Manager de Civitatis México, este verano confirma que los viajeros buscan mucho más que un lugar para descansar. La tendencia apunta hacia conectar con cada espacio mediante recorridos gastronómicos, visitas culturales y guiadas.

El análisis también muestra que México mantiene un fuerte atractivo para el turismo internacional. Cancún, Playa del Carmen, Ciudad de México y Guadalajara concentran buena parte de las reservas realizadas por visitantes extranjeros, quienes además muestran interés por Chichén Itzá, el esnórquel en Cozumel y el ecoturismo en Holbox.

La tendencia para el verano 2026 deja claro que los destinos más buscados son aquellos que combinan descanso, historia, gastronomía y actividades que enriquecen el viaje desde el primer día.