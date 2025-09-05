¿Dónde se presentará Oasis en CDMX este 2025?

Si eres fan de Oasis… ¡Esto es para ti. Después de 16 años de separación, los hermanos Liam y Noel Gallagher regresan con un setlist de alto impacto que promete emocionar a sus fans.

El grupo británico ofrecerá su concierto en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira Oasis Live 25, el 12 y 13 de septiembre, luego de presentarse en los Estados Unidos, donde interpretarán clásicos como Hello, Wonderwall, Fade Away, Supersonic y Acquiesce, sólo por mencionar algunos.

La banda encargada de abrir el concierto será Cage The Elephant, grupo de indie y rock alternativo que compartirá escenario con la agrupación británica.

La trayectoria de Oasis abarca desde su formación en 1991 en Mánchester, su auge en el Britpop con álbumes como Definitely Maybe y (What’s the Story) Morning Glory?, hasta su disolución en 2009 tras conflictos internos y el exitoso regreso con la gira Oasis Live ’25 a partir de agosto de 2024.