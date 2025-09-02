Grito de Independencia: ¿Quién estará en el Zócalo de la CDMX el 15 de septiembre?

La noche del 15 de septiembre es una de las celebraciones más importantes de México y, como cada año, el Zócalo de la Ciudad de México se convierte en el punto de encuentro de miles de personas que disfrutan el tradicional Grito de Independencia y un concierto masivo. En 2025, la música sinaloense será la protagonista, pues La Arrolladora Banda el Limón encabezará el espectáculo.

La Arrolladora Banda el Limón en el Zócalo

La agrupación fundada en 1997 por René Camacho, con más de 30 discos en su trayectoria y éxitos como “Si tu amor no vuelve” y “El final de nuestra historia”, se presentará de manera gratuita en el corazón de la capital. El concierto está programado para iniciar a las 20:00 horas del lunes 15 de septiembre de 2025.

Este evento, organizado como parte de las festividades patrias, reunirá a miles de asistentes en una noche donde se combinarán la música y el ambiente festivo previo al tradicional grito que encabeza la Presidencia de la República.

Invitados especiales en el festejo

La Arrolladora no estará sola. También se presentarán Alejandra Ávalos y el grupo Legado de Grandeza, quienes se sumarán al repertorio musical que acompañará la velada. Con este cartel, el Zócalo promete un ambiente vibrante donde la música regional mexicana será la gran protagonista.

Tips para asistir al Grito de Independencia

Asistir al Zócalo para esta fecha significa convivir con una multitud, por lo que conviene tomar algunas precauciones:

Llega temprano: El acceso es gratuito, pero los mejores lugares frente al escenario se ocupan con varias horas de anticipación.

Ropa y calzado cómodo: Considera que estarás de pie la mayor parte del tiempo.

Impermeable ligero: Las lluvias son comunes en septiembre y no se permite el acceso con paraguas.

Evita objetos prohibidos: No lleves punzocortantes ni envases de vidrio.

Planea tu regreso: Algunas calles del Centro Histórico cierran al tránsito, por lo que es recomendable usar transporte público.

Una celebración que une tradición y música

El Grito de Independencia en el Zócalo es mucho más que un concierto: es una tradición que mezcla historia, identidad y celebración popular. Este 2025, la voz de miles de asistentes se unirá a los acordes de La Arrolladora Banda el Limón, consolidando esta fecha como una de las más esperadas del calendario nacional.