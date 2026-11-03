5 lugares auténticos que no debes perderte en 2026

Si deseas incluir sitios excepcionales que ofrezcan nuevos horizontes a tus travesías, elige entre los mejor rankeados por Worth a Journey, que no premia la popularidad. La plataforma editorial con sede en Múnich analizó más de un millón de establecimientos para elaborar sus 36 listas de los 100 mejores lugares del mundo en 2026.

Un ranking que no se compra

Clasifican por la fascinación a los turistas. El método combina reseñas de visitantes, análisis con modelos lingüísticos y validación mediante visitas presenciales. Sin nominaciones, sin pagos, sin solicitudes.

5 predominantes por su encanto

Entre los que han logrado posicionarse en la cúspide de sus categorías destacan:

Si hay un lugar que justifique por sí solo un viaje, estás ante él, ya que no es un museo más. Es el recinto cultural más emblemático de nuestro país y, según Worth a Journey, el mejor del globo para visitar en 2026. Inaugurado en 1964 y diseñado por Pedro Ramírez Vázquez, el edificio revolucionó la arquitectura museística al integrar patios, fuentes y salas que dialogan con el Bosque de Chapultepec. Sus 45 mil m2 albergan 11 salas arqueológicas y cinco etnográficas; por ello es el más grande de México. Encontrarás la Piedra del Sol, la Coatlicue y la Piedra de Tízoc, además de vestigios olmecas, mayas, zapotecas y teotihuacanos. El año pasado fueron renovadas las salas etnográficas de segundo piso con una museografía completamente nueva titulada Grandeza y Diversidad Cultural.

2. Jardín de ensayo del Hamma, Argel:

Un pulmón verde de 32 hectáreas creado en 1832, con avenidas de dragos centenarios, palmeras Washingtonia, ficus gigantes distribuidos en una mezcla de jardín francés e inglés. Los viajeros lo describen como un refugio de calma absoluta en plena capital argelina. Su parada de metro propia lo hace accesible, y caminar bajo sus ficus monumentales justifica la visita.

3. Cataratas del Iguazú, Argentina y Brasil:

Situado a lo largo del río Iguazú, posee más de 275 cascadas declaradas Patrimonio de la Humanidad; el 80 % se concentra en el área argentina, que tiene circuitos de pasarelas, inferiores y superiores, para sentir la bruma del agua al caer y la Garganta del Diablo a 82 m de caída. Su parte brasileña regala la panorámica sobre una pasarela con una extensión de 1.3 km, ascensor panorámico e invita a realizar travesías bajo el Macuco Safari en lancha; también encontrarás coatíes en sus senderos selváticos. La recomendación es visitar ambos en días consecutivos.

4. Sala de Gala de la Biblioteca Nacional de Austria:

Es una obra magistral de la arquitectura barroca, construida en el siglo XVIII como biblioteca imperial, bajo el mandato del emperador Carlos VI. Sobrevivió a un incendio revolucionario, a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y a un fuego en el Hofburg en 1992. La sala, de casi 80 metros de largo y 20 metros de altura, cuenta con una cúpula ornamentada con frescos de Daniel Gran, elementos de mármol, además de estanterías de madera de nogal que albergan cerca de 200 mil volúmenes históricos, de entre 1501 y 1850, incluida la colección del príncipe Eugenio de Saboya, estatuas y cuatro grandes globos terráqueos venecianos. Los visitantes la describen como la biblioteca de “La Bella y la Bestia” hecha realidad. Adquiere los boletos en línea para un ingreso más fluido.

5. Estación Central, Amberes:

Apodada la Catedral Ferroviaria, combina 20 tipos de mármol, hierro y cristal en una estructura de 1905 que sigue funcionando como estación. Fue inspirada en el Panteón de Roma y la estación de Lucerna. Es una obra maestra de estilo Belle Époque con fachada neobarroca, la cúpula de 75 m de altura y la escalinata monumental la han colocado entre las más bellas del mundo. Actualmente, continúa funcionando como estación de tren. Entrar es gratis; recorrerla, un regalo arquitectónico en el corazón de la ciudad.