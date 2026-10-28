Día de Muertos 2026 en CDMX: así será la magna ofrenda del Zócalo dedicada a La Catrina

Una ofrenda que ocupa una mesa entera ya es grande, pero este 2026 tendremos la oportunidad de llenar una plaza entera con una de ellas, una propuesta salpicada de patrimonio cultural, arte popular y monumentalidad.

Mapa con tradición

¿Sabías que la ofrenda, más que decoración, es un mapa para los seres queridos que vienen del más allá de visita? Exactamente, es una guía que los trae a casa. De hecho, cada elemento cumple un propósito, más que decorar: El agua espera al viajero cansado, la sal cuida que el cuerpo no se corrompa durante la travesía de ida y vuelta; la luz de las veladoras orienta el regreso, cada una representa a un difunto; el humo del copal purifica y marca el umbral sagrado; el camino de pétalos amarillos conduce desde el camposanto hasta el altar.

Mientras que el pan de muerto ofrece alimento fraternal y simboliza la vida que inicia y termina en un mismo lugar; el papel picado introduce el viento y la alegría con su colorido; los platillos favoritos del difunto, como tamales, atole, frutas de temporada que reabren la mesa familiar; la fotografía recuerda el rostro del entrañable ser querido. Por su parte, el petate ofrece descanso.

De gran esencia

La UNESCO declaró esta festividad como Patrimonio Cultural de la Humanidad y para darle ese acento tan especial que la caracteriza, este año el gobierno de la ciudad ha planeado una magna ofrenda en el zócalo capitalino.

La magna instalación

El homenaje central es a la Catrina de José Guadalupe Posada. Por ello, tendrá como pieza principal una escultura de cartonería de 32 metros de altura, elaborada por artistas del oriente de la Ciudad de México. La instalación incluye tapetes de aserrín y aproximadamente 100 mil plantas de cempasúchil, adquiridas a productores del suelo de conservación de la capital. También habrá ajolotes intervenidos por artistas y colectivos culturales, y los edificios que rodean el Zócalo tendrán iluminación temática.

Un sentido homenaje

Recordemos que José Guadalupe Posada fue un pintor, caricaturista y grabador originario de Aguascalientes, nacido en 1852. Su obra se caracterizó por la sátira y la crítica social a través de calaveras e imágenes alusivas a la muerte, inspiradas en el folclore mexicano. La Catrina, su creación más célebre, nació como Calavera Garbancera y se convirtió en símbolo universal del Día de Muertos de nuestro México querido.