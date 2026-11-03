No te pierdas el encendido del árbol de Rockefeller Center y más…

Nueva York, siempre te recibirá con los brazos abiertos y el encanto que ejerce se esparce en la temporada navideña, por sus inigualables escenarios.

De acuerdo, con las proyecciones de New York City Tourism + Convention, espera recibir 8.1 millones de visitantes de octubre a enero.

La cifra es apoyada por el Winter Travel Index de Tripadvisor que señala que se encuentra entre los principales destinos por su espectacular ambiente festivo. Por ejemplo es clave para Acción de gracias seguido por Las Vegas y Orlando. Mientras que la magia festiva, lo convierte en un imán, por su oferta cultural y las reservas de experiencias, ubicándolo en la primera posición de los destinos estadounidenses.

4 actividades para disfrutar

Así que si buscas experiencias que combinan tradición con innovaciones tecnológicas apuesta por Rockefeller Center que desde principios de diciembre se cubre con la alegoría navideña.

¿Qué ofrece?

1. Su excepcional abeto noruego hará su arribo este 7 de noviembre, para ser decorado con más de 50 mil luces LED multicolores y coronado con una fastuosa estrella de Swarovski. Se celebrará con el evento Meet the Tree Day con actividades que serán la delicia de los más pequeñitos, de 10:00 a 13:00 horas. Los Care Bears, conocidos como los Osos Cariñositos, llegarán a saludar a los asistentes. Habrá espacios para tomar fotos, escribir cartas navideñas y Care a Lot Craft Córner los ayudará a realizar recuerdos a mano. Para finalizar podrán añadir un deseo al Caring Tree. La entrada es gratuita, pero si quieres evitar las multitudes es posible adquirir el ticket Meet the Tree + Top of the Rock, que incluye visita al mirador.

2. Si tus planes no te permiten llegar con tanta anticipación alista las maletas para gozar del encendido, el 2 de diciembre. De hecho, es uno de los eventos más apreciados de la gran manzana, por ello, se efectuará durante la transmisión en vivo de Christmas in Rockefeller Center de NBC. Debes saber que una vez que se apague el 9 de enero de 2027, lo convertirán en madera que será donada para la organización Habitat for Humanity.

3. Imperdible patinar en su mítica pista de hielo, que ya se encuentra abierta. ¿Sabías que The Rink? Celebra su 90 aniversario, presentará Skate House a partir del 14 de noviembre, con área para guardar pertenencias, recoger y devolver los patines rentados o comer un delicioso snack. Por supuesto, que también ofrecerá un acceso VIP que además de lounge climatizado incluye bebidas calientes, patines sin costo de renta y acceso prioritario.

4. También podrás rentar tu propia cabaña por 50 minutos. Las 90th Anniversary Lodges, brindan una vista espectacular a la pista de patinaje y el gran abeto del Rockefeller Center. Caben hasta ocho personas, así que es ideal para toda la familia. Si lo desean por 25 dólares por persona, les darán una selección de comida y bebidas sin alcohol a cargo de 5 Acres, el restaurante del Chef Greg Braxton.