5 escapadas familiares desde DFW

Hemos visto cómo los viajeros han adoptado nuevas reglas para las travesías. Para este invierno apostarán por cualquier lugar. Las vacaciones apuntan a la versatilidad, es vital mantener la mente abierta para verlos elegir desde escapadas veraniegas al otro lado del mundo, pasar por mercados navideños o explorar ciudades vibrantes en el continente asiático. Por supuesto, habrá quienes seguirán teniendo claro que su opción es gozar de lugares cubiertos por la nieve.

La sorpresa veraniega

Avanti destinations descubrió que las vacaciones navideñas en Europa no son para todos, de hecho, el 60 % de sus reservas invernales se encuentran en destinos fuera del viejo continente.

El destino top, es Australia, tal vez porque contrariamente las temperaturas se elevan en esa parte del mundo.

Elecciones familiares

Es indispensable tomar en cuenta, es que las odiseas de fin de año, suelen ser muy familiares. En este contexto hay dos escenarios, marcados por un hilo conductor, la convivencia:

La última oportunidad: Básicamente, es una escapada con adolescentes, ideal para gozar y crear momentos únicos antes de que abandonen el nido, para continuar sus estudios. La apuesta es forjar memorias irrepetibles.

Aventuras familiar 2.0: Los padres de la generación X y Baby Boomers, suelen apoyar a sus vástagos al terminar la universidad o en sus primeros años de trabajo; que no cuentan con un gran presupuesto para salir a un viaje espectacular. Nuevamente, las experiencias compartidas son un motor. Pero, podrían ser parte de esa herencia sentimental que sólo se logra al pasar tiempo juntos e incluso redescubrirse.

El epicentro del itinerario

Para lograr que esas vacaciones en familia sean un propulsor de vivencias inolvidables, el aeropuerto de Dallas Fort Worth (DFW), es el aliado perfecto para empezar las odiseas con el pie derecho:

Recuerda que es el Hub más grande de American Airlines y sus socios de oneworld como Finnair, Lufthansa, Cathay Pacific y Qantas, con su asistencia la conectividad global alcanza su máxima expresión.

Con herramientas como el sistema automatizado Skylink que comunica por tren las cinco estaciones y controles biométricos que agilizan el tránsito.

Alberga salones VIP, restaurantes y espacios para descansar que garantizan que los pasajeros disfruten de escalas cómodas y sin contratiempos.

Elecciones para todos los gustos

Desde DFW, las familias pueden dirigirse a diferentes tipos de aventuras. Elige entre las recomendaciones de INVERTOUR MEDIA y que comience a desbordarse la magia de la temporada de fiestas:

1- Melbourne, despliega el verano

Elijan a uno de los favoritos. Llegarán sin contratiempos y sin escalas a Melbourne con Qantas, para gozar de días soleados.

Qué hacer:

Para quienes se resisten al frío y prefieren los climas templados en la escena vibrante de una ciudad como Melbourne. O si quieren ir más allá la Great Ocean Road los espera con espectaculares paisajes costeros mientras la recorren y se encuentran con aventuras memorables. Si les gusta el tenis, en enero se celebra el Abierto de Australia.

2- Pura magia navideña en Finlandia

Surca los cielos hacia Europa con Finnair, en una ruta sin escalas hacia Helsinki que los invitará a sumergirse en la magia pura de Laponia donde se ubica la increíble Santa Claus Village.

Qué hacer:

Es la travesía ideal con pequeñitos, que se encontrarán con Santa, es posible cruzar el círculo polar Ártico, subir a un trineo tirado por perros, disfrutar de alojamientos con techos de cristal para ver las auroras boreales.

3- Descubran un refugio alpino en Wyoming

American Airlines vuela sin escalas a Jackson Hole, que francamente es espectacular porque está rodeado por la cordillera Teton.

Qué hacer:

Sin lugar a dudas la elección para los amantes del esquí. Podrán caminar en arquetas por sus senderos rodeados de paisajes naturales impresionantes, que se aprecian ampliamente desde el Aerial Tram que sube a 3 mil m.

Dejen tiempo en el itinerario para realizar una excursión para observar la vida silvestre o subir en motos de nieve para admirar los paisajes geotérmicos de Yellowstone.

4- La escena urbana de Hong Kong

Cathay Pacific conecta DFW con Hong Kong sin escalas, una ciudad apta para todas las edades, les aseguramos que los cautivará aún más.

Qué hacer:

El escape perfecto para las familias que gustan de explorar urbes. A pesar de que es invierno, las temperaturas les permitirán recorrer los templos históricos de día y apostar por recorridos gastronómicos nocturnos. Aunque también brinda experiencias culinarias de otro nivel que dan una deliciosa variedad de dim sum hasta restaurantes con estrellas Michelin. No se pierdan de subir a Victoria Peak para disfrutar de una vista de la bahía y los rascacielos.

5- Un tradicional mercado navideño en Frankfurt

Aquí la opción es Lufthansa que llega sin escalas para gozar de la vibra navideña en el corazón de Europa, en un destino con historia medieval.

Qué hacer:

Chicos y grandes se deleitarán con la magia que desborda el Frankfurter Weihnachtsmarkt, uno de los más antiguos de Alemania que en sus puestos decorados ofrece regalos artesanales, juguetes de madera y adornos. Además del tradicional Glühwein, castañas asadas y los dulces Bethmänncheb. Un recorrido por la Plaza Römerberg les permitirá conocer su maravillosa arquitectura, sus restaurantes les facilitará descubrir los sabores navideños de la ciudad.