Toronto, la ciudad donde el mundo se encuentra

Toronto es una ciudad vibrante, con una multiculturalidad que se refleja en las calles, museos y en su cocina. Esto lo convierte en un destino único, donde cada visita es una oportunidad para descubrir nuevas historias, experiencias y sabores.

: En Toronto la diversidad se celebra y saborea en cada rincón, con su escena culinaria que mezcla tradición, innovación y autenticidad. Es un referente a nivel mundial, con 14 restaurantes con estrellas Michelin. Cultura : Su riqueza también se vive en museos y galerías que ofrecen actividades para todas las edades e intereses. Entre los imperdibles están el Royal Ontario Museum, el más grande de Canadá, con más de 18 millones de piezas, y la Art Gallery of Ontario, con más de 90 mil obras.

: Toronto vibra con los partidos de sus equipos de beisbol (Blue Jays), basquetbol (Raptors and Tempos), futbol (FC) y hockey (Maple Leafs). Además, es posible recorrer estadios icónicos como el Rogers Centre y el Scotiabank Arena para conocer más de su historia deportiva. Íconos: La CN Tower, con 553 metros de altura, da vistas panorámicas inigualables de la ciudad y sus alrededores. Los más aventureros pueden caminar al aire libre sobre una cornisa a 356 metros de altura en el EdgeWalk.

El punto de entrada a la ciudad es el Aeropuerto Internacional de Toronto Pearson (YYZ), el más grande y conectado en Canadá, que tiene vuelos directos desde 13 destinos en México, incluyendo CDMX, Monterrey, Guadalajara, Mazatlán y Zihuatanejo, con aerolíneas como Air Canada, Aeroméxico, Flair, WestJet, Air Transat y Porter.

Los mexicanos que viajen a Toronto por placer necesitan una visa canadiense, que tiene un costo de $100 CAD, más $85 CAD por biométricos. O bien, una Autorización Electrónica de Viaje (eTA), la cual aplica solo si se ingresa por vía aérea y se cuenta con una visa válida para Estados Unidos; es un trámite muy sencillo que se realiza en línea y cuesta sólo $7 CAD. Los viajeros pueden consultar qué documento necesitan, en el sitio oficial de IRCC (Immigration, Refugees and Citizenship Canada).