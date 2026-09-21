4ta. Expo AFEET ¡éxito total!

Ana Rosa Reyes Castro, presidenta de AFEET Querétaro logró un éxito más en la convocatoria de la 4ta. Expo AFEET, con más de 50 expositores, entre operadoras mayoristas, navieras, agencias de viajes, empresas de asistencia y más.

Se reunieron más de 400 agentes de viajes, para realizar networking, formar parte de capacitaciones y conferencias.

Visiblemente emocionada, en la inauguración de la Expo AFEET Querétaro, su presidenta agradeció a autoridades como María José Torres, quien fue en representación de la secretaria de turismo estatal, Adriana Vega Vázquez. Así como a Mariana Ortiz, secretaria de turismo de la ciudad queretana.

“A pesar de la adversidad y los cambios aquí estamos y eso es gracias a todos ustedes, que nos han apoyado. Es la cuarta Expo AFEET, preparada para ustedes agentes de viajes. Las grandes socias, compañeras de la nacional y otras filiales son clave en este evento”, dijo Ana Rosa Reyes.

Claudia González, presidenta de AFEET Nacional, reconoció la labor de Ana Rosa Reyes: “Hemos trabajado mucho, el gran esfuerzo de que estén todos ustedes aquí, es por ella y su mesa directiva. Me siento orgullosa, es un honor ser parte”.

Mariana Ortiz, enalteció la labor en equipo. Ella formó parte del panel: “Turismo: Desafíos y oportunidades hacia el 2050”, junto a María José Torres; Jorge Gutiérrez de Velasco, director del Aeropuerto de Querétaro, donde todos coincidieron en que la entidad es referente, entre otras cosas, por la producción de vino: ocupa el tercer lugar en esta producción a nivel nacional y se posiciona como el principal exportador del país.

Con siete Pueblos Mágicos, entre ellos, Amealco de Bonfil, Bernal, Tequisquiapan, San Joaquín, la entidad posee una gran variedad de atractivos culturales, naturales y de aventura.

Con catas de cerveza, vino, 50 stands, cuatro viñedos, cuatro chocolaterías y artesanos, la participación del ballet folclórico de la Universidad Autónoma de Querétaro, y la visita de la famosa «Lelé», todos los asistentes, disfrutaron de una exitosa 4ta. Expo AFEET.

“Gracias por confiar en AFEET, agentes de viajes, expositores, patrocinadores, socias, filiales”, finalizó Ana Rosa Reyes.